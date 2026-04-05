Abdullah Öcalan'ın doğum günü etkinliği: Sebahat Tuncel ve 3 kişi gözaltına alındı



Demokratik Kurumlar Platformu’nun, İstanbul'da, Kanarya Sahili’nde Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle düzenlediği etkinliğe polis müdahale etti. Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre aralarında Sebahat Tuncel'in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde Demokratik Kurumlar Platformu'nun çağrısıyla Abdullah Öcalan’ın 77’nci yaş günü dolayısıyla sahilde piknik düzenlendi.

Yoğun güvenlik önlemleri içinde geçen etkinliğe polisin müdahale ettiği, ve orada bulunan eski HDP milletvekili ve HDP Onursal Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.