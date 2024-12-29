Abdullah Öcalan'ın mesajı: Özgür Özel'den açıklama geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyeti ile görüşen PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ANKA'ya konuşan Özgür Özel, "Sürecin şeffaf yürütülmesinden yanayız. En önemli kriterlerimizden birisi de şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir" dedi.

"Bu çerçevede gelişmeleri takip ediyoruz, henüz elimizdeki bilgiler derinlemesine bir yorum yapmaya yeterli değil" diyen Özel, "Detaylara hakim olunca, yetkili kurullarımızda değerlendirmeleri yapıp, kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.

Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.