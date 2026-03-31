Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı: "Uygun yöntemlerle tüm kamuoyuna ulaşmayı önemli görüyorum"

DEM Parti İmralı Heyeti’nin 27 Mart’ta İmralı Adası’nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Abdullah Öcalan’ın mesajı kamuoyuyla paylaşıldı. Paylaşılan metinde, sürecin kritik bir aşamaya geldiğine dikkat çekilirken, diyalog ve demokratik çözüm vurgusu öne çıktı.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerin ardından Öcalan’ın mesajına yer verildi. Mesajda, çözüm sürecinin yalnızca güvenlik perspektifiyle ele alınamayacağı belirtilirken, demokratik siyaset ve müzakere kanallarının güçlendirilmesinin gerekliliği ifade edildi. Öcalan'ın "“Bizim Cumhuriyet ile bir sorunumuz yoktur. Asıl mesele Cumhuriyetin demokratik olmamasıdır. Demokrasi Cumhuriyetin güçlenmesini sağlayacak yegane çözümdür" sözlerinin yanısıra iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik olarak "Bu noktada, sürece ilişkin fikirlerimin doğru anlaşılması için uygun yöntemlerle tüm kamuoyuna ulaşmayı önemli görüyorum" sözleri dikkat çekti.

DEM Parti tarafından paylaşılan metinde şunlar yer aldı:

"27 Mart 2026 tarihinde Sayın Abdullah Öcalan ile yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında İmralı Adası'nda bir toplantı gerçekleştirdik.

Yapılan görüşmelerde sürecin önemli bir eşiğe geldiği açık biçimde görülmüştür. Bu noktada, çözüm yolunun müzakere, demokratik irade ve tarihsel sorumluluk boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesi gereken çok katmanlı bir konu olduğu ortaya konulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu süreçte üstlendiği tarihi görev ve sorumluluğa işaret edilmiş; Komisyon raporu sonrasında yürütülecek çalışmaların zamana yayılmaksızın kapsayıcı ve bütünlüklü bir yasal çerçeveye kavuşturulmasının hayati önemde olduğu belirtilmiştir.

Heyet olarak yaptığımız değerlendirmelerde, tarihsel fırsatların kaçırılmaması ve gerçek çözüm iradesinin hayat bulması için diyalog kanallarının açık tutulmasının ve demokratik siyasetin güçlendirilmesinin gerekli olduğu ortak bir görüş olarak öne çıkmıştır.

Demokratik toplumun Türkiye'de yaşayan tüm halklar ve inançlar için geleceğin güvencesi olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Bu süreci doğru anlayan ve sorumlulukla yaklaşan herkesin yalnızca bugünü değil ortak geleceği de kazanacağına inanıyoruz.

Sayın Öcalan'ın görüşme süresince değerlendirmeleri özetle şöyledir: