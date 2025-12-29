Abdullah Öcalan'ın süreç ve SDG hakkında değerlendirme yapacağı yeni yıl mesajı yarın paylaşılacak

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümüne ilişkin yürütülen süreç ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) hakkında değerlendirme yaptığı yeni yıl mesajı yarın paylaşılacak.

ANKA Haber Ajansı'nın DEM Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Öcalan 'ın yarın yeni yıl mesajı kamuoyuyla paylaşılacak.

Öcalan'ın mesajda, 1 Ekim 2024 ile başlayan ve bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden Kürt sorununun çözümüne ilişkin süreç ile ilgili değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Mesajda, Öcalan'ın Suriye'deki gelişmeler ve SDG hakkında da görüşlerini ifade etmesi bekleniyor.