Abdullah Öcalan'ın yeni mesajı, 27 Şubat'ın yıldönümünde paylaşılacak

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ya yeni bir mesaj yayımlayacağı duyuruldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat'taki çağrının birinci yıldönümünde Öcalan'ın süreçle ilgili yeni bir mesaj paylaşacağı kaydedildi.

İmralı Cezaevi'nde bulunan Öcalan'ın yeni mesajı, 27 Şubat Cuma günü Ankara'da düzenlenecek konferansta kamuoyu ile paylaşılacak.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Kürt sorununun demokratik çözümünde gelinen aşamaya ve sürecin geleceğine yönelik değerlendirmelerimizi, ayrıca Sayın Öcalan’ın sürece dair yeni mesajını basın ve kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

Açıklama, Maltepe'deki Yılmaz Güney sahnesinde yapılacak.

Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025 tarihinde PKK'ye çağrı yaparak kongresini toplamasını ve örgütün feshedildiğini duyurmasını istemişti. "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısı adıyla yapılan açıklamada, "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadeleri yer almıştı.