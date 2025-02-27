Abdullah Öcalan: PKK silah bırakmalı ve kendini feshetmelidir

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını okudu. Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

Toplantı öncesi DEM Parti, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yıllar sonra fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta Abdullah Öcalan'ın yanı sıra İmralı Heyeti'nde bulunan Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Toplantıda konuşan Sırrı Süreyya Önder, barışa omuz veren, bunun için bedel ödeyen, hiçbir şey yapamıyorsa dua eden bütün insanlara teşekkürlerini iletti.

Önder, açıklamasında, "Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde, umudu yeşertmeye gittik. Biliyorsunuz, filiz kütükten kuvvetlidir. Barış filizini, barış umudunu yeşertmeye gittik, bunun can suyunu, bunun nefesini bütün bir ülke kardeşlik ruhu içerisinde Türk'üyle, Kürt'üyle hep beraber verme umudu ve iradesiyle gittik. Şimdi huzurlarınızdayız. Bu umudu yeşerteceğiz, varlığımız bu umudu yeşertmenin uğrunda geçti. Bundan sonra da böyle olacak, ta ki bu ülke bir gülistana dönünceye kadar. Bugünlerin de çok yakın olduğunu biliyoruz" dedi.

Önder, "Emeği geçen bütün siyasilere, sayın Cumhurbaşkanı'na, sayın Devlet Bahçeli'ye, sayın Özgür Özel'e, ismini sayamadığımız bütün muhalefet partisi liderlerine ve kadrolarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bugün İmralı ziyaretini gerçekleştirdiklerini ve Öcalan'ın kamuoyuyla paylaşmak üzere mesajını verdiğini belirten Önder, "Tarihin bir kırılma anındayız ama olumlu anlamda bir kırılma. Gerçekten artık mevcut kaotik ortamdan onurlu bir çıkış bulmanın eşsiz bir pusulasıyla geldik" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'e gönderme yapan Önder, "1,5 sayfa diyorlardı, 3 sayfa oldu mektup. Sizi yalancı çıkardığımız için üzgün değiliz" dedi.

ABDULLAH ÖCALAN'IN ÇAĞRISI

Abdullah Öcalan'ın çağrısı Kürtçe ve Türkçe olarak paylaşıldı. Çağrıyı Ahmet Türk Kürtçe, Pervin Buldan ise Türkçe olarak okudu.

İşte Abdullah Öcalan'ın çağrısı:

"PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur.

Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.

Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir.

Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir.

Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK’nin; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır.

Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.

Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir.

Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır.

Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.

Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."

ABDULLAH ÖCALAN'IN NOTU

Abdullah Öcalan'ın çağrısının okunmasının ardından Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın paylaştığı notu okudu.

Sırrı Süreyya Önder'in aktardığına göre Öcalan, notunda, "Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" dedi.