Abdullah Öcalan son görüşmede neler söyledi?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi avukat Faik Özgür Erol, 17 Ocak'ta gerçekleştirdikleri son görüşmede PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'de yürütülen sürece dair değerlendirmelerini paylaştı.

Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu tarafından Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen "Barışı Arayan Ülke: Engeller ve İmkanlar" başlıklı konferansta konuşan avukat Faik Özgür Erol, son görüşmede Öcalan'ın "Sürece dair neden bu kadar gürültü çıkarıyorlar ve bu gürültünün arkasına ne gizlemek istiyorlar?" sorularına odaklandığını aktardı:

"BENİM YAPMAYA ÇALIŞTIĞIM ŞEY SİYASET YAPMAKTAN İBARETTİR"

"Bir yıllık süreç içerisinde görüşmelerde kendisine dair birkaç kez yaptığı bir vurgu var. Bunu birkaç kez tekrarladığı için üzerine düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dedi ki: Bakın ben ne mesihim ne hortlağım. Bir kesim, benim sözlerimi mesih kelamı gibi ele alıyor. Bir kesim de bana hortlak muamelesi yapıyor. Ben sanki ölmüşüm ya da siyaseten ölmüşüm, şimdi tekrar can kazanmışım muamelesi yapıyor. İkisi de mevcut durumu anlamaya tekabül etmez. Bana göre siyaset, siyasetçi olguları reddetmeyen insandır. Dolayısıyla benim yapmaya çalıştığım şey olguları reddetmeden siyaset yapmaktan ibarettir. Bu olgusal durumu, mevcut olguları eğer doğru değerlendirebilirsek, doğru seçebilirsek rasyonel olanı tercih edebiliriz. Bakın ideal olanı değil, mükemmel olanı değil, herkesin gönlündekini değil; rasyonel olanı. Esasen bence Kürtlerin de Türklerin de aslında biz Ortadoğulluların da bu bir yıllık süreç itibariyle yeterince anlamaya ya da doğru ifade etmeye çok yaklaşamadığımız yer burasıdır. Bu rasyonellik tercihi belki de çok fazla içimize sinmiyor."

Faik Özgür Erol - İmralı Heyeti üyesi / Fotoğraf: bianet

"ÖLDÜRMEZ AMA YAŞATMAZ DA"

bianet'in haberine göre, avukat Erol, Öcalan'ın son görüşmede Ortadoğu'daki son 150 yıllık siyasete dair vurgu yaparak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ortadoğu'daki güvenlik siyaseti sürekli olarak Kürdü yaralı bırakmak üzerinden işler, temeline bunu yerleştirir. Bu daha Kahire konferansından itibaren geliştirilen bir taktiktir. Öldürmez ama yaşatmaz da. Sürekli bir insanı ve bir halkı yaralı halde bırakmanın hem o halk üzerinde hem de o yaralıyla birlikte yaşamak durumunda kalanlarla ilgili bir tesiri vardır. Ortadoğu'daki güvenlik sistemi temelde Kürtlere dönük böyle bir stratejiye dayanıyor."