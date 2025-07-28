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Abdullah Öcalan, yeğeni Ömer Öcalan ve vasisi Avukat Mazlum Dinç ile görüştü

Abdullah Öcalan, yeğeni Ömer Öcalan ve vasisi Avukat Mazlum Dinç ile görüştü.

Güncel
  • 28.07.2025 20:55
  • Giriş: 28.07.2025 20:55
  • Güncelleme: 28.07.2025 20:56
Kaynak: ANKA
Abdullah Öcalan, yeğeni Ömer Öcalan ve vasisi Avukat Mazlum Dinç ile görüştü

Abdullah Öcalan, yeğeni Ömer Öcalan ve vasisi Avukat Mazlum Dinç ile görüştü.

Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamayla,PKK lideri Abdullah Öcalan'ın eğeni Ömer Öcalan ve vasisi Avukat Mazlum Dinç ile görüştüğü bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Abdullah Öcalan yeğeni Ömer Öcalan ve vasisi Av. Mazlum Dinç ile Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ergin Atabey ve Zeki Bayhan görüşçüleri ile İmralı ada hapishanesinde aile ziyareti kapsamında görüşme gerçekleştirmiştir."

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