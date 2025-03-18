Abdullah Öcalan’dan Ezidilere mektup

PKK lideri Abdullah Öcalan, Ezidi toplumuna yönelik bir mektup kaleme aldı.

“Êzidilerin özgürlüğü Ortadoğu halklarının özgürlüğüyle iç içedir” diyen Öcalan, başlatılan yeni sürecin Ezidilerin özgürlüğünü sağlayacağını söyledi.

Öcalan, “Bu çağrı bir Rönesans’tır ve en çok da Êzidî halkımızın Rönesans’ı olacaktır” dedi.

Mektubun, Öcalan ile İmralı Heyeti arasında 27 Şubat'ta yapılan görüşmede iletildiği belirtildi.

Öcalan’ın mektubunun tamamı şu şekilde:

“Êzidî halkımızın tarihi, katliamlar ve sürgünlerle, büyük acı ve zulümlerle sınanmış bir tarihtir. Êzidîler, Mezopotamya’nın en eski inançlarından, en kadim toplumlarından biridir. Kendi kültürüne, kimliğine ve varlığına sahip çıkmak için büyük bedeller ödemişlerdir. Yaşadıkları trajediler, yalnızca Êzidî halkımızın değil insanlığın ortak vicdanına kazınmıştır.

Tarih boyunca saldırılara maruz kalmışlar, ancak her şeye rağmen direnerek var olmayı başarmışlardır. Son yüzyılda ulus-devletçi zihniyetlerin saldırıları sonucunda soykırımlara varan katliamlar yaşandı. 2014’te Şengal’de yaşanan katliam, Êzidîlerin varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu zihniyetin bir devamıdır. Fakat bu kez Êzidî halkımız özgürlük mücadelesiyle hızlıca buluştu, örgütlendi ve direnişe geçti. Katliama karşı tarihsel karşı koyuşu böyle geliştirdi. Kadınların bu direnişe katılması oldukça anlamlıdır. Geleceğini kendi elleriyle kurma sürecine girilmiştir.

Êzidî halkımızın geleceği, kendi öz gücü ve demokratik iradesine dayalı demokratik toplum esasına göre şekillenecektir. İnançlarını özgürce yaşatabilecekleri bir toplumsal örgütlenme geliştirilmelidir. Hayal ettiğimiz ve geldiğimiz aşamada demokratik bir sistem inşa etmek, tarihsel varlığın korunması ve sürdürülmesi için hayati önemdedir.