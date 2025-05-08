Abdullah Öcalan’ın avukatlarından 'görüşme' başvurusu

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları, müvekkilleriyle görüşmek için yeni bir başvuru yaptı.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, başvuruyu Rezan Sarıca, Raziye Öztürk, Mazlum Dinç ve Faik Özgür Erol Öcalan ile görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvurdu.

Avukatlar, ayrıca İmralı'daki diğer müvekkilleri Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için de görüşme başvurusunda bulundu.