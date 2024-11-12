Abdullah Öcalan’ın avukatlarından yeni başvuru

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, müvekkilleri PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için başsavcılık ve cezaevi müdürlüğüne başvuruda bulundu.

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları yeni bir başvuru yaptı. Başvurular, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Yürekli, Emran Emekçi, İbrahim Bilmez ve Suzan Akipa tarafından yapıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan avukatlar, ayrıca İmralı'daki diğer müvekkilleri Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için de görüşme başvurusunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kürt sorununa dair açıklamaları ardından DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim’de İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Ömer Öcalan, 43 ay sonra ilk kez Abdullah Öcalan ile görüşen isim olmuştu.

YASAĞIN GEREKÇESİ DİSİPLİN CEZALARI

Avukatların Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için yaptıkları görüşme başvurularının çoğuna yanıt verilmiyor. Bursa İnfaz Hakimliği tarafından verilen yanıtlarda ise "disiplin cezaları" gerekçe gösterilerek avukat görüşleri 6 aylık periyotlarla yasaklanıyor.

2016 Temmuz ayında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) boyunca verilen avukat görüş yasağı, Şubat 2018 tarihine kadar sürdürüldü. Bu tarihten sonra avukatların görüşme talepleri, 6 aylık sürelerle yasaklanmaya başladı. Abdullah Öcalan ve İmralı’daki diğer tutuklulara dönük son 6 aylık avukat görüş yasağı kararı ise, 3 Mayıs 2024 tarihinde Bursa İnfaz Hakimliği tarafından verildi.

Son yasak kararıyla birlikte Öcalan'a 8 yılda en az 13 kez 6 aylık avukat görüş yasağı verilmiş oldu.