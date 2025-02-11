Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası
Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan hakkındaki davada karar çıktı.
Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Zeydan'ın 4 Ekim 2015 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, yasaklı bölgeye girdiği, canlı kalkan eylemine katıldığı ve askeri operasyonları engellediği iddiasıyla yeniden yargılandığı dava Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
'Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılandığı davada Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Duruşmaya Van'dan SEGBİS'le katılması beklenen Zeydan, duruşmaya katılmadı.
Avukatların ek süre ve duruşmanın ertelenmesi talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.