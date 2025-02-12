Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasına karşı protestolar 2. gününde: Belediye önünde nöbet başlatıldı

DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine karşı başlayan protestolar ikinci gününde sürüyor.

DEM Parti Van İl Örgütü, Abdullah Zeydan’a verilen hapis cezası nedeniyle "Gaspa geçit yok" sloganıyla belediye önünde toplanma çağrısı yaptı.

Çağrının ardından yurttaşlar, belediye önünde nöbet başlattı. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Halkların Eşitllik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da bugün belediye önündeki eyleme katıldı.

Halkın bekleyişi devam ederken, Belediye Meclis üyeleri de Eş Başkan Neslihan Şedal başkanlığında meclis toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya AKP’li üyeler katılmadı.

İKTİDAR HALKIN TALEBİNİ YOK SAYIYOR

Toplantının açılışında konuşan Neslihan Şedal, "Her gün anayasanın hiçe sayıldığı bir dönemle karşı karşıyayız. Her güne bir hukuksuzlukla başlıyoruz. Kürt halkının iradesini yok saymak, AKP’nin bir geleneği oldu. Kürtlerin dilini, kültürünü yok etme politikasına uzun bir süredir tanıklık ediyoruz. Bu akıl artık iflasın eşiğine gelmiştir. Kürt halkının kazanımlarını yok sayarak kendilerini yaşatmak isteyenler yok olmaya mahkumdur. Halka nefes aldırmayan, halkın demokrasi, adalet talebini yok sayan iktidar aklı ile karşı karşıyayız. Halkımız adalet istiyor. Halkın talebini görmezden gelen, kendi kimliği ve dili ile yaşamak isteyen halka karşı çıkan AKP iktidarı son çırpınışlarını yaşamaktadır" dedi.

"KAYYUMLARINIZ SİZİ TABELA PARTİSİ HALİNE GETİRDİ"

Şedal, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Halkın iradesini yok sayan AKP, bugün ikiyüzlü bir siyaset yürütüyor ve bu süreci baltalamak istiyor. Hepimizin çözüm süreci için çağrı beklediğimiz bir dönemde bu girişim kabul edilemez. Buradan soruyoruz; iradesini yok saydığınız bir halkla nasıl barışacaksınız? Bu halk sizi kayyumlarınızla tanıyor. Kayyumlarınız sizi bu kentte tabela partisi haline getirdi. Siz bizi yok sayarsanız işte Van halkı burada 14’te 14 yapar. Halk sizin kayyum siyasetinizden memnun olsaydı kayyumunuzu seçerdi. Van, onurlu bir halka sahip. Van halkı her zaman onuruna sahip çıkmış bir halktır. Her defasında iradesine sahip çıkmayı öncelemiştir. Halk bugün iradesine sahip çıkıyor. Bu yargı kumpaslarıyla halkın iradesinin gasp edilmesine izin vermemiz gerekiyor. Van halkı buna izin vermeyecek. Biz direneceğiz. Burayı sahipsiz bırakmayacağız."

Şedal’in konuşmasının ardından Meclis toplantısına katılan sivil toplum örgütleri temsilcileri de söz alarak yaşananlara tepki gösterdi.

"HALKIMIZIN İRADESİNİ KORUYACAĞIZ"

Daha sonra belediye önünde konuşan Abdullah Zeydan, "Biz halkımızın iradesini ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Çünkü haklı olan biziz. Bu belediye burada yaşayan veren vermeyen bütün Vanlıların iradesi ve onurudur. Hemşerilerimizden onuruna sahip çıkması çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeydan'ın ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuştu. Hatimoğulları, "Belediyemizi, irademnizi gasp etmeye çalışanlara karşı bu meydanı terk etmeyelim. Kendimize ve kentimize hizmet etmek için kazanacağız" dedi.

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