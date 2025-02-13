Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasına tepkiler sürüyor

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesinin ardından önceki gün başlatılan nöbet eylemi üçüncü gününde de sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan nöbet eylemine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, Van ve bölge milletvekilleri, Van il ve ilçe belediye eş başkanları ve meclis üyeleri, DEM Parti ve DBP Van il ve ilçe örgütleri, CHP il yöneticileri ve sivil toplum örgütleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, şunları söyledi:

''Üç gündür kış soğuklarına rağmen burada göstermiş olduğunuz onurlu haklı kayyum nöbeti eyleminizi selamlıyorum. Bu direniş, haklı mücadeleniz, halaylarınız ve haklılığınızla burayı epeyce ısıttınız. 31 Mart seçimlerinden önce büyük emeklerle, aylar boyunca devam eden çalışmalarla köy köy dolaşarak seçime gittik. Seçim günü en demokratik hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımızı kullanarak Van’da belediye eş başkanlarımızı seçtik. Aynı zamanda 14 belediyemizin tamamını alarak tarihte görülmemiş bir kazanıma imza attık. Maalesef bugün yine aynı hilelerle, kumpas dosyalarla bu halkın iradesine çökmeye çalışıyorlar. Bizler bu Diyarbakır 5. Ağır Mahkemesi'nde görülen davanın hem bilirkişi raporu hemde dinlenen tarafları bu davayı çürüttüklerini çok iyi biliyoruz. Bu verilen karar haksız bir karardır. Bu yüzden bizler bu zulmü ve haksızlığı kabul etmediğimizi belirtmek isterim.''

"SEÇME VE SEÇİLME HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINIYOR"

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun da, "Seçme ve seçilme hakkı bir haktır. İnsan olmanın ölçütü, bir ülkede bu topraklarda hukukun en önemli ölçütü seçme ve seçilme hakkıdır. Bugün bu hakkımız elimizden alınıyor. Bugün bu hakkımıza ipotek konuluyor, gasp ediliyor. İrade gaspı sistematik sömürge hukukudur. Kürt halkının dilinin, kimliğinin, kültürünün inkarıdır. Bu inkara karşı direniş haktır. İsyanınızı ve direnişinizi selamlıyorum” diye konuştu.