Abdullah Zeydan'dan kayyumlara tepki: Bu iradesizleştirme girişimine teslim olmayacağız
DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösteren Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, "Bu iradesizleştirme girişimine teslim olmayacağız" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, DEM Partili Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine sabah saatlerinde kayyum atanmasına tepki gösterdi.
Van'da yüzde 55 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan'a da ilk aşamada memnu hakları elinden alındığı gerekçesiyle mazbata verilmemişti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeydan kayyumlar için "defalarca denenmiş ancak sonuç alınamamış bir yöntem" dedi ve şu açıklamayı yaptı:
Çözümsüzlükten beslenen akıl bir kez daha devreye girdi ve halkın iradesi yine hiçe sayıldı. Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yönelik gerçekleştirilen kayyım gaspı yeni bir hukuksuzluğun adıdır. Defalarca denenmiş ancak sonuç alınamamış bir yöntemdir.— Abdullah Zeydan (@AbdullahZeydan) November 4, 2024
Halk iradesi bu…