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Abdullah Zeydan'dan kayyumlara tepki: Bu iradesizleştirme girişimine teslim olmayacağız

DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösteren Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, "Bu iradesizleştirme girişimine teslim olmayacağız" dedi.

Güncel
  • 04.11.2024 11:41
  • Giriş: 04.11.2024 11:41
  • Güncelleme: 04.11.2024 11:48
Kaynak: Haber Merkezi
Abdullah Zeydan'dan kayyumlara tepki: Bu iradesizleştirme girişimine teslim olmayacağız

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, DEM Partili Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine sabah saatlerinde kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Van'da yüzde 55 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan'a da ilk aşamada memnu hakları elinden alındığı gerekçesiyle mazbata verilmemişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeydan kayyumlar için "defalarca denenmiş ancak sonuç alınamamış bir yöntem" dedi ve şu açıklamayı yaptı:

Mardin kayyumunun ilk icraatı: Çöktüğü makamda fotoğraf çektirdi
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
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