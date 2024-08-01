Abdüllatif Şener'den anneannesini öldüren oğlu hakkında açıklama

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener, anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener hakkında yaptığı açıklamada, oğlunun sağlık durumun iyi olmadığından bahsederken olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Abdüllatif Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldüren oğlu Bedirhan Şener hakkında açıklama yaptı.

"Bedirhan, yıllarca işsiz kalmanın sıkıntılarıyla psikolojik sorunlar yaşamıştır" diyen Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olayın nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı: "Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle birlikte oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle mesgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine cıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye baslamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir."

Abdüllatif Şener, açıklamasının devamında "Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz" dedi.

Şener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün meydana gelen olay, ailemizi derinden sarsmıştır. Bu vesile ile taziyelerini bildiren, acımızı paylaşan cevap veremediğim tüm dostlarımıza teşekkür ederim.

Diğer bazı sorunlarla birlikte oğlum Bedirhan, yıllarca işsiz kalmanın sıkıntılarıyla psikolojik sorunlar yaşamıştır. Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken; en düsük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları

şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum O'nun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır.

Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle birlikte oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle mesgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman O'nda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı.

Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz."