Abdüllatif Şener gazetecileri suçladı

Haber Merkezi

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener’in önceki gün Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürmesinin ardından Abdüllatif Şener açıklama yaptı.

Abdüllatif Şener, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu ifade etti. Abdüllatif Şener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Diğer bazı sorunlarla birlikte oğlum Bedirhan, yıllarca işsiz kalmanın sıkıntılarıyla psikolojik sorunlar yaşamıştır. Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken; en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum O'nun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır.