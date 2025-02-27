Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanının, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra söz verdiği cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrarladığını bildirdi.

Daha sonra söz alan sanık avukatı Can Kızılyar, Adli Tıp Kurumu tarafından detaylı araştırma yapılmadığını savunarak, müvekkilinin geçmiş raporları ile güncel raporların çelişkili olduğunu iddia etti.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Mahkeme tarafından olay yerinde keşif yapılması gerektiğini savunan Kızılyar, "Olay sırasında müvekkilin psikoz atak geçirdiği ve kendine olmadığı açıktır. Müvekkilin herhangi bir noktayı hedef almadığı açıktır. Müvekkilin annesi Berrin hanım ve maktul olay günü binanın zilini bile çalmadan daire kapısının önüne gitmiştir. Kapı açılır açılmaz rastgele ateş edilmeye başlanmıştır" diye konuştu.

Olayda maktulün yanında sanığın annesinin de bulunduğunu ifade eden Kızılyar, Şener'in annesine tek bir kurşun sıkmadığını, öldürme niyetinin olmadığını belirtti.

Avukat Kızılyar, müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu belirterek, bu yüzden beraatine karar verilmesini istedi.

Son sözü sorulan sanık Bedirhan Şener, "Anneannem benim dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye'de yaşıyordu, evi yıkıldı. Ankara'da pek çok akrabamız bulunduğu halde çok sevdiğim için anneannemi gidip ben buraya getirdim. Kasten anneanneme karşı böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz. Anneme karşı da aynı şekilde. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" ifadesini kullandı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın annesi Berrin Şener'e yönelik eylemine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Mahkeme, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle Şener'i, önce "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak, Şener'in cezasını müebbet hapse düşürdü.

Şener, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.