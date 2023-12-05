Abdurrahman Gök hakim karşısında: Savcı, tahliye istedi

Tutuklu gazeteci Abdurrahman Gök, 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcı, Gök'ün tahliye edilmesini istedi.

Tutuklu bulunan Mezopotamya Ajansı (MA) editörlerinden Abdurrahman Gök, hakim karşısında.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Abdurrahman Gök, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden getirildi.

TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

MA'nın aktardığına göre savcı, Gök'ün tahliyesini talep etti.

Duruşma, mahkeme salonuna SEGBİS ile bağlanan tanık Ümit Akbıyık'ın ifadesiyle başladı. MLSA'nın aktardığına göre Gök, 2017'de Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarında polis tarafından vurularak öldürülen Kemal Kurkut'un vurulduğu anı çektiğinden beri kendisine uygulanan baskının sistematik şekilde arttığını söyledi.

Gök, "Kemal Kurkut fotoğraflarını çektiğim gün o polislerin yargılama sürecini başlattım ama görünürde onlar yargılandı, sürekli mahkemeye çıkarılan ben oldum" dedi.

BASIN ÖRGÜTLERİ İZLİYOR

Duruşmayı, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan, Medya ve Hukuk Çalışmaları (MLSA) Eş Direktörü Veysel Ok, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Temsilcisi Sertaç Kayar ve Punto24 ile birçok gazeteci izliyor.

GÖK HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Abdurrahman Gök, 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlamalarıyla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Gök’ün tutukluluğunun 47’nci gününde hazırlanan 14 sayfalık iddianamenin bir bölümü, 'KCK yapılanması'ndan oluşuyor.

Diğer bölümler ise, açık ve gizli tanık iddiaları, haberler, el konulan kitapların içeriği ve meslektaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerin sayısında oluşuyor.

Diyarbakır merkezli bir operasyon kapsamında 25 Nisan’da gözaltına alınan gazeteci Abdurrahman Gök, 223 gündür Diyarbakır 1. No’lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuluyor.