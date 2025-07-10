Abdurrahman Tutdere: Ev hapsi kararının kaldırılması için başvuruyoruz

CHP’li belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra hakkında ev hapsi kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaşanan sürece tepki gösterdi.

Tutdere, “Ev hapsi kararının kaldırılması için başvuruyoruz. Belediye başkanı olarak benim sahada olmam lazım. Bizim orası deprem bölgesi, çalışmamız lazım. Bu süreçte ev hapsinde tutulmam çok ölçülü olmayan bir tedbir” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP'li belediyelere 5 Temmuz Cumartesi sabahı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınıp İstanbul'a götürülmüştü. Dört gün süren sorgulamanın ardından Tutdere hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

“DELİL YOK, SADECE SOYUT BEYAN VAR”

Konu hakkında Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Tutdere’ye şunları söyledi:

"Ev hapsi kararının kaldırılması için başvuruyoruz. Belediye başkanı olarak benim sahada olmam lazım. Bizim orası deprem bölgesi. Çalışmamız lazım. Yani bu süreçte ev hapsinde benim tutulmam çok ölçülü olmayan bir tedbir. Zaten hakkımda suç isnadı oluşturabilecek bir delil, bir şey yok. Sadece soyut beyan var. O iddialar üzerine Emniyet’te dört gün tutuldum.

Ev hapsi tedbiri ölçüsüz oldu. Benim hakkımda iddia, delil yok, bir şey yok. Dosyaya sunulmuş bütün bilgi belgelerle de zaten sabit; bir tanık ifade vermiş. 'Efendim belediye AK Parti’den CHP’ye geçince bizim biriken 24 milyon hak edişlerimiz ödenmiyor’ diyor.

Belediyenin belgelerini ortaya koydum. O kişinin biriken hak edişi de yok. Ben 4 Nisan’da göreve başlamışım. Vatandaş 15 Nisan’da hak edişini almış. Mayıs’ta düzenli almış. Haziran’da düzenli almış. Ben zaten bu firmanın da işini 30 Eylül’de sonlandırmışım. Ondan sonra demişim ki ben, kamucu bir anlayışla kendi belediyemize kendi araçlarımızı almışım, çöpümü kendim toplamaya başlamışım. Benim bunlardan bir menfaatim diye bir şey söz konusu bile olamaz. Yani, tamamen uydurma.

“EV HAPSİ KALDIRILMAZSA EVDEN ÇALIŞACAĞIM”

Ben yıllarca avukatlık yaptım. İnsanların onuruna, şerefine böyle kara çalınmamalı. Bu işler böyle ucuz olmamalı. Ne yazık ki bu şekilde bir muameleyle karşı karşıya kaldık.

Perşembe sabahı hasret kaldığım Adıyaman’a gidiyorum. Ev hapsi kararı tebliğ edilene kadar işimin başında olacağım. Eğer, ev hapsi kararına yapacağımız itiraz üzerine bunu kaldırmazlarsa mecbur evde çalışacağım."