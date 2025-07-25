Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kararı kaldırıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kararı kaldırıldı. Bu karar, adaletin yerini bulması değil; en başından bu yana hukuksuz olan bir sürecin geç de olsa düzeltilmesidir" dedi.

Bulut, "Şimdi bir hukuksuzluk daha düzeltilmeli Adıyamanlı’nın helal oylarıyla seçilen Abdurrahman Tutdere, görevine yeniden dönmelidir" çağrısını yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kararı kaldırıldı. Bu karar, adaletin yerini bulması değil; en başından bu yana hukuksuz olan bir sürecin geç de olsa düzeltilmesidir. Şimdi bir hukuksuzluk daha düzeltilmeli Adıyamanlı’nın helal oylarıyla seçilen… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) July 25, 2025

NE OLMUŞTU?

Abdurrahman Tutdere, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Tutdere hakkında 8 Temmuz'da "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

İçişleri Bakanlığı, 10 Temmuz'da Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.