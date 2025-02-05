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ABD’ye ait 2 adet F-35 Japonya’ya acil iniş yaptı

ABD ordusuna ait 2 adet F-35 tipi savaş uçağının, Japonya’nın Ehime eyaletindeki Matsuyama Havaalanı’na acil iniş yaptığı bildirildi. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

Dünya
  • 05.02.2025 10:20
  • Giriş: 05.02.2025 10:20
  • Güncelleme: 05.02.2025 10:21
Kaynak: İHA
ABD’ye ait 2 adet F-35 Japonya’ya acil iniş yaptı
Fotoğraf: AA

Japonya’nın Ehime eyaletinde endişeli anlar yaşandı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, ülkenin Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni Hava Üssü’ne bağlı olan ABD’ye ait 2 adet F-35 savaş uçağı, yakıtlarının tükenmesi üzerine yerel saat ile 12.05’te Matsuyama Havaalanı’na acil iniş yaptı.

Olay nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığı açıklanırken, bir yolcu uçağının Matsuyama Havaalanı’na inişinde gecikme yaşandığı kaydedildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. 

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