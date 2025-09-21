ABD’ye ödenen neyin bedeli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray’a gitmeye hazırlanırken ortağı Devlet Bahçeli’nin İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı ortaya attığı Türkiye, Rusya, Çin İttifakı (TRÇ) tartışmaları sürüyor.

Bahçeli, 18 Eylül’deki yazılı açıklamasında, "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir" dedi. İttifakın büyük ortağı Erdoğan’ın ise geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump’ın oğlu Trump Jr.’yi ağırladığı ortaya çıktı. Ayrıca Bloomberg’te yer alan habere göre 25 Eylül’deki Erdoğan-Trump zirvesinin en önemli konuları arasında ise 250 Boeing uçağının satın alımı, F-16 ve F-35’ler olacak.

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, Bahçeli’nin çıkışını ve rejimin ABD emperyalizmi ile kurduğu ilişkiyi BirGün’e değerlendirdi.

REJİM YENİDEN KURGULANIYOR

“MHP ve Ülkü Ocakları’nın, ABD’nin soğuk savaş politikaları doğrultusunda bir kontrgerilla örgütlenmesinin parçası olarak kuruluşundan bugüne emperyalizme bağımlılık içinde üstlendikleri görevleri bir yana; bugün ABD’nin Ortadoğu politikalarını AKP ile birlikte kendi iktidarlarını sürdürmek için bir fırsat olarak görüyorlar” diyen İşleyen, “Filistin’den Suriye’ye uzanan İsrail yıkıcılığı üzerine İran’ı kuşatan yeni bir Ortadoğu düzeni şekillendiriliyor. Çin’i kuşatmanın parçası olarak Ermenistan-Azerbaycan anlaşması ile Zengezur Koridoru’nun işletmesinin ABD’ye devredilmesine kadar bütün bölgeye yayılan bu emperyalist plan doğrultusunda Türkiye’de rejim de yeniden kurgulanmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Bu geri rejim dönüşümü dayatmasının T. Barrack’ın “Osmanlı Milletler Sistemi” ifadesiyle ortaya konulduğunun altını çizen İşleyen, “Erdoğan ve Bahçeli de bu yeni Ortadoğu düzeni içinde şimdi ABD tarafından kendilerine biçilen rolü, bir Kürt-Türk ittifakı adı altında yanına barış iliştirdikleri bir yeni-Osmanlıcılık ambalajı içine koyarak halka yutturmaya çalışıyorlar. Bu şekilde Amerikan planlarının parçası olarak ve Trump’ın da özel desteği altında ülkedeki tüm muhalefeti baskı ve operasyonlarla susturdukları bir ortam içinde Erdoğan’a da ömür boyu başkanlık yolu açarak, seçimlerin göstermelik hale getirildiği bir rejimde kendi iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar” dedi.

İşleyen’in değerlendirmesi şöyle: “Aslında içindeki teferruatları bir yana bırakırsak yapılmaya çalışılan bundan ibaret… Bahçeli de bunun içinde başkaları tarafından kendilerine verilen rolü oynamak dışında bir şey yapmadığı gibi, İsrail’le yaşanan gerilimde Amerika’ya mektup yazmak dışında bir anlama gelmeyecek Çin ve Rusya göndermesini büyütmenin de bir alemi yok. Son dönemde Bahçeli üzerinden kimilerinin barış ve kardeşlik, kimilerinin Erdoğan’dan kurtuluş ve demokrasi, hatta şimdi Çin eksenli bir kopuş ve anti-emperyalizm bekleyenler için söylenebilecek şey, kılavuz karga hikayesini hatırlatmak olabilir.

Bu kargaşa içinde atlanmaması gereken olaylardan birisi, Saray ahalisinin daha önce ismini gizleyerek bir “iş adamı” olarak geçiştirmeye çalıştıkları Trump Jr. ile Erdoğan gizli görüşmesinin Özgür Özel’in ifşasından birkaç gün sonra kabul etmek zorunda kalmış olmalarıdır. D.Trump Jr. Trump’ın kendine has başkanlık sisteminde bir özel diplomasi temsilcisi olarak çalıştığı biliniyor… Baba Trump’ın seçilmesinin ardından Grönland’ı ilhak tehdidinin ardından Trump Jr. Danimarka’ya bağlı bu topraklara yaptığı ziyaretin içeriği gizli tutulsa da, görüşmelerin sonrasında Grönland ise jeopolitik yakınlığı olan Rusya’ya karşı askeri harcamalarını artırma yoluna gitmişti.

YENİLGİLERİ DE KAÇINILMAZDIR

Junior, yakın zamanda ise Doğu ve Orta Avrupa ülkelerini ziyaret ederek Çin etkisine karşı ABD ile ticaret anlaşmalarını genişletmek üzere bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Romanya ve Polonya seçimlerinin hemen öncesinde gerçekleşen bu turun, Doğu Avrupa’da seçimleri de etkileyecek bir pazarlık olduğu yorumları da yapılmıştı.

Erdoğan’la Junior arasındaki bu gizli görüşmenin bir “nezaket” ziyareti diye geçiştirilemeyeceği ortada. Özellikle ihtiyaçla açıklanamayacak kadar büyük, 20 milyar dolarlık olduğu söylenen Boening anlaşması, Washington’a neyin bedeli ödeniyor, karşılığında ne isteniyor?

Bütün bunlar Amerika’nın büyük Ortadoğu bataklığında sürüklene sürüklenen yaratılan büyük yıkımın ardından çöküşe sürüklenen AKP ve MHP’nin şimdi tüm muhalefeti bastırmaya yönelmiş bir saldırganlıktan Dolmabahçe’de gizli görüşmelerle ülkenin kaderine el koymak için her tür kirli yola başvuracaklarını ortaya koyduğu gibi; Bahçeli’si Erdoğan’ı baba-oğul Trump’larıyla tüm emperyalistlerin ve işbirlikçi ortaklarının ezilen emekçi milyonların birleşik mücadelesi karşısında yenilgilerinin kaçınılmazlığını da gösteriyor…”

BEYAZ SARAY YOLCUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşme her iki liderin de sosyal medya hesaplarından duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül’de ‘ı Beyaz Saray’da ağırlayacağını açıkladı.

Sosyal medya platformu Truth Social’dan açıklamayı yapan Trump, ABD ve Türkiye’nin ticari ve askeri anlaşmalar üzerinde çalıştığını söyledi. Trump açıklamasında Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçağı alımına ilişkin görüşmelerin de devam edeceğini söyledi ve bu konunun "olumlu sonuçlanmasını beklediğini" kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmede, "kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız" dedi. Buna ek olarak Trump ile görüşmelerinin "savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına" ve iki ülke arasındaki işbirliğini "daha da güçlendireceğine" inandığını belirtti. Bloomberg’in haberinde ise, Boeing ve Lockheed Martin, Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından Türkiye’den önümüzdeki hafta 250’ye yakın ticari uçak ile ek F-16 siparişi alma konusunda hazır durumda” denildi.