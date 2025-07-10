ABD’ye rağmen sürüyor

Nilay TÜRKMEN

Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü adına Brüksel’e giden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 2 Temmuz’da gerçekleşen görüşme için yapıcı ve olumlu sözler söyledi. Aynı görüşme üstüne Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ise Çin’in göz ardı ettiği problemlere vurgu yaptı.

Costa, X platformunda yaptığı bir paylaşımda “Ele alınan konular arasında ekonomik ve ticari dengesizlikler ile Çin’in Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışa katkıda bulunma sorumluluğu da yer alıyor” dedi. AB yetkilileri Çin’in Rusya desteğinden oldukça rahatsız. Çin’in Rus yakıtı ve diğer ürünler için bir pazar sağlaması, Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların etkisini azaltıyor.

KARŞILIKLI DIŞLAMA

AB Komisyonu, 20 Haziran’da yayınladığı basın açıklamasında 5 milyon euroyu aşan tıbbi cihaz alımlarında Çinli şirketleri AB kamu ihalelerinden hariç tutmaya karar verdiğini söylemişti. Komisyon, Çin’deki tıbbi cihaz alımlarının yüzde 87’sinde Avrupa şirketlerini dezavantajlı konuma düşüren ayrımcı uygulamalar olduğunu tespit etti. Geçtiğimiz günlerde Çin, AB’nin bu girişimine aynı şekilde karşılık vereceğini açıklamış ve Çin Maliye Bakanlığı AB şirketlerinin 6,3 milyonu aşan tıbbi cihaz siparişlerinden dışlanacağını söylemişti.

Yine de AB, Çin ile hassas bir denge yakalamaya çalışıyor. İki ekonomik güç arasındaki ticari bağlar oldukça güçlü. Pek çok Avrupa ülkesi, sanayi hammaddeleri konusunda hala Çin’e bağımlı. Avrupa’nın ihracatı azalırken Çin’in AB’ye ithalatı hızla artmaya devam ediyor. ABD’nin sene başında AB’ye uyguladığı gümrük vergilerinde bir artış olması beklenirken AB yetkilileri bir uzlaşmaya varabilmek için taviz vermek zorunda kalabilir ve bu tavizler arasında Çin’e karşı daha sert bir tutum alma taahhüdü bulunabilir. Ancak Çin ve AB ekonomilerinin bağlılığı düşünüldüğünde, AB’nin Çin’e uygulayabileceği baskı sınırlı kalıyor.

Örneğin, Çin’in Amerikan tarifelerine karşılık olarak nadir toprak mıknatıslarının küresel ihracatını kısıtladı. Bu kısıtlamalar Avrupalı şirketlerde ciddi tahribatlara yol açmaya başladı. Yalnızca Amerikan şirketlerini etkileyeceğine inanılan bu durumun Avrupa’da da etkisini hissettirmesinin nedeni olarak Avrupa ile Çin arasında uzun süredir devam eden bir ticaret anlaşmazlığı öne sürülüyor.

TEKNOLOJİ ÇIKMAZI

Çin, uzun yıllardır Çin pazarına girmenin koşulu olarak yabancı şirketlerin Çin’e teknoloji transferleri yapmalarını talep ediyor. Bu durum, Avrupalı otomobil üreticilerini ve diğer firmaları, Çinli rakiplerinin gerisinde bıraktı. Buna karşılık AB, Çinli şirketlerin Avrupa pazarına girebilmesi için benzer bir talepte bulunuyor ve ABD ile birlikte Çin’e ileri düzey yarı iletken üretim ekipmanı ihracatını da kısıtlıyor.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Avrupa Birliği’nin kendileri ile ortak bir noktada buluşmasını ve Çin’e yüksek teknolojili ürünlerin ticaretini kolaylaştıracak, koruyacak ve teşvik edecek önlemler almasını umduğunu ifade etti.