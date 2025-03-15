ABD’yi hortum vurdu: 14 ölü

ABD’yi hortum vurdu. Gece boyunca etkili olan hortumlar geride büyük hasar bırakırken, en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Hava Tahmin Merkezi meteorologlarından David Roth, alçak basınç sisteminin Arkansas, Illinois, Mississippi ve Missouri eyaletlerinin bazı bölgelerinde güçlü fırtınalara yol açtığını ve bu nedenle dün geç saatlerden bugün erken saatlere kadar 26 hortumun meydana geldiğinin rapor edildiğini ancak teyit edilmediğini bildirdi. Roth, "Bugün Alabama ve Mississippi'de daha fazla hortum için yüksek risk var. Olasılık yüzde 30. Bu oldukça önemli bir oran" dedi.

Hava tahmincileri, fırtınaların yeniden güç kazanmasıyla birlikte, muhtemel en yüksek hortum ve şiddetli gök gürültülü fırtına riskinin bu gece olduğunu belirtti. Ulusal Hava Durumu Servisi’ne göre fırtına gün boyunca doğuya doğru hareket edecek ve gece yarısına kadar Florida Panhandle ve Atlanta'ya ulaşacak.