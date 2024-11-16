Abhazya’da siyasi kriz

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Abhazya Parlamentosu’nda Rus yatırım anlaşmasının oylanması halkın parlamento önünde toplanarak yasayı protesto etmesi üzerine ertelendi. Parlamento binası önünde toplanan kitle, yasa tasarısının parlamentoya bir daha getirilmemesinin garantisini almadan meydanı terk etmeyeceklerini söyledi.

Parlamentoda da anlaşmanın oylanmasının ertelenmesi için oylama yapıldı. Gürcistan sınırları içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya, Rusya tarafından tanınıyor.