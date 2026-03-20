ABK davasına giren telefondan çıkanlar

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü davasına çarpıcı iddiaları içeren bir dosya girdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili hazırladığı ek iddianameye göre, 12 Eylül 2025 tarihinde eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şubeden Sorumlu Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın avukatı Recep Öksüz’ün hukuk bürosunun kapısına bir poşet içerisinde cep telefonu bırakıldı. Savcılık telefonu incelenmesi için Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderdi.

Cep telefonunda yapılan incelemede telefonun, suç örgütü yöneticisi olan ve bir dönem Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olarak bilinen Serdar Sertçelik’e ait olduğu tespit edildi. Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024’te Macaristan’da yakalanan Serdar Sertçelik, 31 Ocak 2026’da Macaristan’dan Türkiye’ye getirilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cep telefonunun WhatsApp uygulamasında yapılan incelemede, Serdar Sertçelik ile Ayhan Bora Kaplan’ın yurtdışına kaçan avukatı Cengiz Haliç’in yazışmaları tespit edildi.

YAKALAMA KARARI VAR MI DİYE BAKTIRDI

26 Aralık 2025 tarihli bilirkişi raporu ile dava dosyasına giren yazışmalara göre, 15 Eylül 2023 tarihinde Sertçelik, Haliç’e gönderdiği mesajda Kıbrıs’a gideceğini ve bir sorun olup olmadığını sordu. Haliç ise verdiği yanıtta Sertçelik’e hakkında yurtdışı çıkış yasağı ile yakalama kararının bulunmadığını söyledi.

Mesajlarda Haliç’in, o dönem Ankara yargısında önemli bir görevde bulunan bir yargı mensubuyla da iletişim halinde olduğu iddiası yer aldı.

6 Ocak 2024’te Haliç, Sertçelik’e gönderdiği bir mesajda ise “O dönem Çankaya müdürü bizdeydi, savcılar elimizdeydi, bir şey olmaz dedik” ifadelerini kullandı.

26 Nisan 2024 tarihinde ise Sertçelik, Haliç’e Ankara’da görev yapan ve Adıyamanlı olduğunu belirttiği bir hâkimden söz etti. Haliç ise “Hâkimin geçim kaynakları olduğunu, o hâkimle ilgili konuşmaması gerektiğini” söyledi.

MESAJLAŞMALARDA SABAH GAZETESİ AYRINTISI

Haliç’in, Sertçelik’e 4 Mayıs 2024’te gönderdiği bir mesaj dikkat çekti. Haliç’in gönderdiği mesajda Sabah gazetesinin Ayhan Bora Kaplan operasyonunu “darbe” olarak nitelendirerek haber yapacağını söylediği görüldü. Bu mesajdan sonra ise Sabah gazetesi “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve darbe girişimi iddiası Türkiye’yi sarstı: Yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız” ve “İşte kirli kumpasta en yeni bilgiler!” gibi başlıklarla haberler yayımladı.

MHP GRUP TOPLANTISI KONUŞULDU

13 Mayıs 2024 tarihinde ise Haliç, Sertçelik’e, “Yarın MHP grup toplantısında iş patlayacak Serdar. Bugün ev araması vs. startı verildi. Necmi yarınki konuşma metnini birazdan atacak. Bana gelsin sana da atacağım. …İzzet U. tamamlamak üzere metni. Araya sıkıştıracakmış” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj gönderdi.

Sertçelik’in “Abi sorun olmaz değil mi? Bir de MHP’lileri başımıza dert etmeyelim” sorusuna yanıt veren Haliç, “Paraları yerken sorun olmadı şimdi de olmaz. Abi, büyük indirmiş Necmi’ye” dedi.

Haliç aynı gün gönderdiği bir başka mesajda “V. Başsavcı darbeden gidelim demişti. İzzet U.’ya ‘Genel Başkan’dan talimat gelsin’ demiş. O da ‘grup toplantısında tüm tuşlara basacak, göreceksin’ demiş. Y. tek yemedi paraları, yapmazsa seks kasetleri patlar” dedi.

Mesajların devamında Haliç’in Sertçelik’e Bahçeli’nin konuşma metni olduğu tahmin edilen bir metnin fotoğrafını gönderdiği, Sertçelik’in de “Bunları Bahçeli mi diyecek? Demez vallahi de billahi de. Gizli tanık diyor” diye tepki gösterdiği görüldü.

‘V. BAŞSAVCI DÜĞMEYE BASACAK’

Haliç ise “Yarın sabah dinleyin dediler. Gözü karartmışlar belli ki. Grup toplantısı varmış yarın sabah. V. Başsavcı mesajı alınca düğmeye basacak” yanıtını verdi.

POLİSE ‘KUMPAS’ KURULMUŞ

Ek iddianamede, operasyonun ardından çetenin, açığa alınıp tutuklanan polis şeflerine kumpas kurduğu anlatıldı. İddianamede “Silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde tasarlanan planın amacının emniyet görevlileri hakkında soruşturma açılması ve emniyet görevlilerinin tutuklanması olduğu” ve buna dair incelenen cep telefonunda, Dubai’ye kaçtığı iddia edilen avukat Cengiz Halıç ile Serdar Sertçelik isimli sanığın mesajlarının yer aldığı belirtildi. İddianamede suç örgütünün, operasyonu düzenleyen polislere yönelik gerçeğe aykırı yayınlar yaptırdığı da ifade edilerek, “Mayıs 2024 tarihinde ihbar ve yayın yoluyla hukuka aykırı fiil isnat ettikleri; eylemlerin zincirleme suç sorumluluğu oluşturacak şekilde Mayıs 2024 tarihinde müteaddit kereler yapılan yayınlarla ve birden fazla müştekiye karşı işlendiği; müştekiler hakkında arama ve elkoyma koruma tedbirinin de uygulandığı ve ardından tutuklanmalarına neden olunduğu tespit olunmuştur” denildi.

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan ile yanındakileri, 7 Eylül 2023'te Esenboğa Havalimanı’nda yurtdışına kaçmak üzereyken gözaltına alan ve Ayhan Bora Kaplan operasyonu yürüten dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, KOM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile komiserler Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz ve Gökhan Karaca önce açığa alındı, ardından Kerem Gökay Öner dışındaki tüm isimler tutuklandı.