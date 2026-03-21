ABK davasında MHP’li yönetici

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü ile ilgili hazırladığı ek iddianamede dikkati çeken bir ayrıntı daha yer aldı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne operasyon düzenledikten sonra açığa alınıp tutuklanan polis şeflerine çetenin kumpas kurduğu anlatılan iddianamede MHP’li bir ismin de adı geçiyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili hazırladığı ek iddianameye göre, 12 Eylül 2025 tarihinde eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şubeden Sorumlu Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın avukatı Recep Öksüz’ün hukuk bürosunun kapısına bir poşet içerisinde cep telefonu bırakıldı.

Savcılık telefonu incelenmesi için Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderdi.

Cep telefonunda yapılan incelemede, telefonun suç örgütü yöneticisi olan ve bir dönem Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olarak bilinen Serdar Sertçelik’e ait olduğu tespit edildi.

Cep telefonunun WhatsApp uygulamasında yapılan incelemede, Serdar Sertçelik ile Ayhan Bora Kaplan'ın yurtdışına kaçan avukatı Cengiz Haliç’in yazışmaları incelendi.

‘ABİ BÜYÜK İNDİRMİŞ NECMİ’YE’

13 Mayıs 2024 tarihinde Haliç’in, Sertçelik’e gönderdiği mesajda “Yarın MHP grup toplantısında iş patlayacak Serdar. Bugün ev araması vs. start verildi. Necmi yarınki konuşma metnini birazdan atacak. Bana gelsin sana da atıcam. …İzzet U. tamamlamak üzre metni. Araya sıkıştıracakmış” ifadeleri kullandığı ve Sertçelik’in ise “Abi sorun olmaz değil mi? Bir de MHP’lileri başımıza dert etmeyelim” diye yanıt verdiği görüldü.

Haliç bunun üzerine “Paraları yerken sorun olmadı şimdi de olmaz. Abi, büyük indirmiş Necmi’ye” dedi. Haliç ve Sertçelik’in mesajlarında bahsettiği Necmi isimli şahsın eski Ankara Ülkü Ocakları Başkanı ve MHP MYK Üyesi Necmi Y. olduğu öğrenildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen ek iddianamede yer alan bilgilere göre, 2018 ile 2024 yılları arasında MHP MYK Üyesi olan Necmi Y.’nin dosyası ayrıldı. Ek iddianamede “Necmi Y. hakkında yürütülen soruşturmada tefrik kararı verilerek başka bir soruşturma defterine kaydedilmiştir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan ile yanındakileri, 7 Eylül 2023'te Esenboğa Havalimanı’nda yurtdışına kaçmak üzereyken gözaltına alan ve Ayhan Bora Kaplan operasyonu yürüten dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, KOM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile komiserler Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz ve Gökhan Karaca önce açığa alındı, ardından Kerem Gökay Öner dışındaki tüm isimler tutuklandı.