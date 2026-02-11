ABK dosyasında telefon bilmecesi: Sertçelik’ten “sahte yazışma” savunması

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün kilit isimlerinden Serdar Sertçelik Türkiye’den kaçtıktan 26 ay sonra, iltica ettiği Macaristan’dan 31 Ocak’ta döndü ve tutuklandı.

Sertçelik, sınır dışı edilmediğini, kendi isteğiyle geldiğini söyledi.

Sertçelik, geldiği gün hürriyeti kısıtlama, iftira ve gizliliği ihlal suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; bu soruşturma, Sertçelik’in ait olduğu iddia edilen bir cep telefonunun 12 Eylül 2025’te dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın avukatı Recep Öksüz’ün ofisinin kapısına bırakılmasıyla başladı.

Telefonda ele geçirildiği iddia edilen WhatsApp yazışmalarında ABK’nın, avukatı Cengiz Haliç üzerinden soruşturmaya müdahale ettiği, polisleri yönlendirdiği, Sertçelik’e talimat verdiği ileri sürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, iddialara ilişkin olarak 7 Şubat’ta ifade vereceğini anlatan Sertçelik, tutuklandı ve Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne kondu.

‘KENDİM DÖNDÜM’

Sertçelik, 7 Şubat’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi.

İfadesinde, Macaristan’da iki kez lehinde karar verildiği halde 26 Ocak’ta dilekçe vererek, Türkiye’ye döndüğünü söyledi.

ABK soruşturmasında hakkında Eylül 2023’te yakalama kararı çıkarıldığında KKTC’de olduğunu anlattı.

Dönemin Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in bizzat arayıp “Dosyada seninle ilgili birşey yok. Birkaç soru soracağız” demesi üzerine ülkeye geldiğini kaydediyor. Ancak baskı ve işkenceye maruz kaldığını ve 19 sayfalık gizli tanık ifadesine parmağının bastırıldığını ileri sürdü.

Sertçelik, M7 kod adıyla gizli tanık olarak bildiklerini anlattığı 19 sayfalık ifade tutanağı için “İmza atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Parmak bastım” diye konuştu.

POLİSLER ‘KAÇ’ DEDİ Mİ?

Ev hapsindeyken, kasten öldürme iddiasıyla operasyon yapılacağı tarihte Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden Komiser Ufuk Gülteki’nin evine gelerek, “Yurt dışına git” diye telkinde bulunduğunu iddia etti.

Murat Çelik’in 27 Kasım 2023’te Facetime’den “Kaç” dediğini ileri sürerek, “Çelik’in azmettirmesiyle yurt dışına çıkma kararı almıştım. Buna dair polisler hakkımda etkin bir araştırma yapmışlardır” dedi.

AFGAN KAÇAKÇILAR KAÇIRMIŞ

Ayağında elektronik kelepçe bulunan Sertçelik, “Hastaneye gideceğim” diyerek, babasıyla birlikte evden çıkmış. Babasını indirip “Bana bir şey sorma” demiş ve gitmiş.

Elektronik kelepçeyi söküp atmış.

Eryaman’a giderken arabasını yolda park edip arkadaşı Adem Kaçan’ı arayarak, “Yaralıyım, beni götürür müsün?” demiş. Kaçan da kabul etmiş. Sertçelik, “Adem’e kaçtığımı söylememiştim” diyor.

Eryaman’da kiraladığı evde bir haftaya yakın kalmış.

Arkadaşlarının kullandığı araçla İstanbul Şile’ye gelmiş.

Bungalovların bulunduğu bir bölgede iki üç gün konaklamış.

TikTok’ta insan kaçakçılarıyla anlaşmış.

Silivri’de buluştuğu Afgan kaçakçılar tarafından Edirne’den Yunanistan’a geçirilmiş.

15 gün kampta kalıp sığınma talebinde bulunmuş.

Mülteci kimliğiyle Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Bosna, Hırvatistan, İtalya, İsviçre, Fransa ve son olarak Karadağ’da kalmış. Sahte pasaportla Karadağ’dan Macaristan sınırını geçerken yakalanmış.

Sertçelik, şunları söyledi:

“Yunanistan’a geçerken kırmızı bülten yoktu. Yurt dışındayken Deniz isimli, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde aile üyeleri bulunan bir arkadaşım yakınları aracılığıyla bana elden para vermiştir. Macaristan’dayken abim göndermiştir.”

KUMPAS SUÇLAMASI

Sertçelik, ofisin kapısına bırakıldığı öne sürülen cep telefonunu ve telefondan çıktığı iddia edilen yazışmaları sahiplenmedi.

Ekim 2023’te Kuzey Kıbrıs'tan dönerken yanında bulunan Iphone telefonunu polislere teslim ettiğini ve şifresini verdiğini söyledi.

Ağabeyi Selçuk’un Mart 2024’te kapa para aklama soruşturmasında gözaltına alındığını belirtti. Bu süreçte kendisini arayan Demircan’ın “Gelmezsen abin tutuklanır. Bir söz ver. Sözümden çıkmayacaksın. Ne diyorsam onu yapacaksın, yoksa abin tutuklanır” dediğini ileri sürdü.

Bu yüzden hukuk dışı teklifleri kabul etmek zorunda kaldığını, Demircan tarafından “belirli kişilerin isimlerini ifadelerine geçirmesi hususunda tehdit edildiğini” söyledi. “Konuşturmak için dayattıkları şeyleri ispat amacıyla” Demircan’la görüşmelerini kaydettiğini belirtti.

Ağabeyi Selçuk gözaltındayken, cep telefonuna el konduğunu anlattı.

Polislerin iki cep telefonundaki WhatsApp yazışmalarını yeniden düzenleyerek, sahte içerikler üretip kumpas kurduğunu iddia etti.

Sertçelik şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs öncesi benim telefonumdan, Kıbrıs sonrası için abimin telefonundan bir miktar gerçek mesaj alarak, diğer mesajları teknolojik imkanlar kullanmak suretiyle sahte olarak oluşturarak, böyle bir yola başvurduklarını düşünüyorum. İğfal faaliyetini arttırmak amacıyla birtakım gerçek mesajın, manipüle edilen mesajlar içerisine inandırıcılığın artırılması amacıyla konulduğunu düşünüyorum.”

POŞETTEKİ PARMAK İZİ

Sertçelik, avukatlık ofisinin kapısına bırakılan cep telefonunun, içerisinde olduğu poşette parmak izi çıkan Mustafa Öztaş ile üç-üç buçuk yıldır görüşmediğini söyledi.

Öztaş’ın Emniyetle ilişkisinin iyi olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

“Telefonun bilgim dahilinde gönderildiği algısını oluşturmak ve bana iftira atmak amacıyla parmak izi bıraktırılmış olabilir.”

İfadenin bu aşamasında Sertçelik’in avukatı Alperen Ekici, müvekkilinin baştan beri FaceTime üzeriNden görüşmeler yaptığından söz ettiğini, bu imkanın yalnızca I-phone telefonlarda bulunduğunu, kapıya bırakılan cihazın ise android olduğunu vurguladı.

Türkiye’den kaçtıktan sonra ABK’nin avukatı Cengiz Haliç’le iletişim kurmadığını, aralarında geçtiği iddia edilen yazışmaların gerçek dışı olduğunu ileri sürdü.

Savcılıkta, avukatlık ofisinin önüne bırakılan telefonun kendisi tarafından gönderildiğini ve WhatsApp mesajlarını kabul etmesi halinde etkin pişmanlıktan yararlandırılıp tutuklanmayacağının söylendiğini iddia ederek, şunları söyledi:

“Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum. Bu mesajların sahtelikleri ortaya çıktığı zaman hakkımdaki suçlamaların düşeceğine düşünüyorum.”

TUTANAKTAKİ EL YAZISI NOT

Sertçelik’in iki avukatı tarafından tutanağa el yazısıyla bir şerh düşüldü. Sorguda MHP lideri Bahçeli ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan hakkındaki kimi iddialar içeren WhatsApp içeriklerinin sorulduğu, Sertçelik’in “Böyle bir konuşma gerçekleşmemiştir” dediği, ancak sorular ve yanıtların tutanağa geçirilmediği yazıldı.

Sertçelik, 2 Şubat’ta ABK Davası kapsamında suç örgütü yöneticiliği, bir cinayet, sekiz yaralama, iki ayrı yağma ve iki kez kişiyi hürriyetinden alıkoymaktan da tutuklandı.