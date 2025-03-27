Abla Ateş: ‘Ülkü Ocakları bence bir suç örgütüdür

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesiyle ilgili, aralarında Ülkü Ocakları yöneticilerinin de yer aldığı 8 sanık hakkında açılan davanın ilk celsesi Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada konuşan Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş, “Ben adalet istiyorum. Bir oğlum vardı benim. Bunların hepsi oğlumu tanıyor. Olcay Kılavuz’un tayfası bunlar hep. Hepiniz oğlumu katletmek için ayrı ayrı para mı aldınız?” dedi.

Abla Selma Ateş ise, “Burak Kılıç’ın, kardeşim istifa ettikten sonra internette karalama kampanyası yaptığı herkes tarafından biliniyor. ‘İhanet Ateşi’ şeklinde yazı yazılmış ve paylaşmış. Komiser, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı dediğimiz ama bence suç örgütü olan Ülkü Ocaklarına çalışmak yerine keşke devletine çalışsaymış. Sinan Ateş’in ailesinin başına bir şey gelirse tüm bu isimlerden hesap sorulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Ateş ailesinin avukatı Şeyda Şahin, dosyaların tamamının birleştirilmesini, talimatla ifadelerinin alınması için yazı yazılan sanıkların ise duruşmada dinlenmesini istedi. Sanıklar hakkındaki adli kontrolün devamını talep eden Şahin, sanıklardan Recep ve Fatih Küçükerturan kardeşlerin savunmaları kapsamında Cihangir Yavuz'un tanık olarak dinlenmesi talebinde bulundu.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve karara çıkan dava dosyasının akıbetinin sorulmasına, ayrılan dosyaların fiziken gönderilmesine ve birleştirilmesi işlemlerinin değerlendirilmesine karar verildi. 2 gün imza verme şeklindeki adli kontrol şartının tek güne indirilmesine ve sanıkların duruşmalarda vareste tutulmasına hükmeden hakim, davayı 1 Temmuz 2025’e erteledi.