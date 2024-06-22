Ablası paylaştı: Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

Anoreksiya teşhis alarak cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığını paylaştı.

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları suçlamasıyla tutuklanan Candan kardeşlerden tahliye edilen Nihal Candan'ın paylaşımı ile birlikte, kardeşi Bahar Candan’ın cezaevinde değil hastanede olduğu ortaya çıktı.

Nihal Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bahar Candan'ın kaldığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ziyaret ettiğini duyurdu.

Gittiği hastanede "Bahar'ı ziyaret" notuyla paylaşım yapan Nihal Candan, sonraki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde…"

Paylaşımın ardından tahliye edilen Nihan Candan'ın ardından kardeşinin de cezaevinde olmadığı anlaşıldı.

Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 2023 Kasım ayında tutuklanmış, lüks yaşamlarıyla bilinen kardeşlerden Nihal Candan cezaevinde 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalanmıştı. 'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti.

KENDİNE ZARAR VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bahar Candan'ın, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kendini yaralayarak zarar verdiği iddia edilmişti. Hastaneye kaldırıldığı belirtilen Candan’ın tekrar cezaevine götürülüp götürülmediği ise bilinmiyordu.