Abluka altına alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne yeni barikatlar getirildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü binaya gideceğini açıklamasının ardından 7 Eylül Pazar akşamı için CHP binasında toplanma çağrısı yapılınca polis binaya giden yolları ve sokakları kapattı.

Milletvekillerinin araçlarının da geçişine izin verilmediği, bazı milletvekillerinin araçlarının çekildiği bildirildi. İstanbul Valiliği ise Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de 3 gün eylem yasağı getirdi.

Karardan kısa bir süre sonra ise CHP İstanbul İl Başkanlığı ve çevresi, binlerce polis tarafından ablukaya alındı. Giriş ve çıkışlar barikatlarla kapatıldı.

BARİKATLAR AŞILDI

CHP İstanbul İl Başkanı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplanma çağrısının adından binlerce yurttaş, il binası önüne gitmek istedi. Ancak polis, bölgede kurduğu barikatlarla girişi engellemeye çalıştı.

Bazı noktada ise vatandaşların kurulan barikatları aşarak il binası önüne ulaşmayı başardığı görüntülendi.

PLAKASI OLMAYAN KAMYONETLER

Öte yandan sabah saatlerine doğru bölgeye bazılarının plakası olmadığı kamyonetlerle yeni barikatlar getirildi. Barikatların indirildiği sırada "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "İsyan devrim özgürlik," "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atıldı.

Bariyerlerin yerleştirildiği sırada polis ve vatandaşlar arasında kısa süreli arbede çıktı.

***

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün İstanbulluları saat 23:00'te, yönetimi görevden alınan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırmıştı.

Çağrının ardından Valilik, İstanbul'un 6 ilçesinde 10 Eylül tarihine kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasaklamıştı.

Çağrı sonrası İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çevrelenmiş, polis binaya giden yolları kapatmıştı. Yer yer polis ve vatandaşlar arasında arbedeler yaşanmıştı. Mahkemeye kararıyla görevden alınan CHP İstabul İl Başkanı Özgür Çelik, başkanlık makamından fotoğraf paylaşarak, "Halkımızın evini koruyacağız" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum. Baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, yazıklar olsun. Şunu bilsinler ki CHP’yi savunmak Cumhuriyeti savunmaktır" diyerek çağrı yaptı. Mahkemenin İstanbul İl yönetimine kayyım olarak atadığı Gürsel Tekin'e de seslenenn Özel, "AK Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara sesleniyorum; tarihi bir yanılgı içindesiniz. Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır" ifadelerini kullanmıştı.



İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır" diyerek çağrılara tepki göstermişti.

Polisle yer yer arbede yaşanmasının ardından il binasında bulunan CHP'li kadınlar oturma eylemi başlatmıştı.

Çevre binalarda oturan vatandaşlar da tencere tavalara vurarak protesto etmişti.