Abluka altında 10 gün

Emek Servisi

Sendika üyesi olduktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri yaklaşık 5 aydır hakları için direniyor. Fabrika önünde haftalar süren eylem sonrası seslerini duyurmak için Ankara’ya yürümek isteyen işçiler, polis ablukasına alındıkları Çatalca Adliyesi önünde açlık grevi yapıyor.

Kesintisiz nöbetlerini sürdüren işçilerin açlık grevinde dün bir hafta, ablukada 10 gün geride kaldı. İşçiler, önceki geceyi de soğuk havaya rağmen sert zeminde ya da birleştirilmiş sandalyelerde geçirerek başkent yolunun açılması için mücadeleye devam etti.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu da dün Polonez işçileri ile dayanışmak için eylem yaptı. Eylemde, Polonez ürünlerini boykot çağrısı yapıldı.