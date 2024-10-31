Abluka altında katliam

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Birleşmiş Milletler’in (BM) faaliyetlerini yasaklayarak Filistinlilerin tek insani yardım kaynağından mahrum bırakmayı planlayan İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdürüyor. Gazze’nin kuzeyindeki ablukasını yaklaşık bir aydır sürdüren İsrail, 94 kişiyi katlettiği Beyt Lahiya’yı tekrar hedef aldı.

Sivillerin toplandığı iki alana düzenlenen saldırıda 13 Filistinli yaşamını yitirdi. Beyt Lahiya Belediyesi, soykırım niteliğindeki saldırılar ve abluka nedeniyle kenti “felaket bölgesi” ilan etti. Açıklamada kentin yiyecek, su, sağlık ve iletişim gibi birçok temel ihtiyaçtan yoksun bırakıldığı belirtilerek acil yardım çağrısı yapıldı.

LÜBNAN’DA ZORUNLU GÖÇ

Lübnan’daki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Baalbek kenti ve çevresi tahliye emri verdi. Ordu, burada bulunan “Hizbullah’a ait hedeflere” saldırı düzenleneceğini belirtti. Halkın şiddetli İsrail saldırıları altında olan Baalbek'i terk etmeye başlaması sebebiyle Baalbek-Zahli yolunda yoğun araç trafiği oluştu.

İsrail basını ise Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde iki kişinin yaralandığını aktardı.

Filistin yönetimi ise, İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) Filistin topraklarında faaliyetlerine son verilmesine yönelik kararına ilişkin BM'de siyasi adımlar atmak için harekete geçeceğini duyurdu.