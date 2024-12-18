Abluka delindi, hedef Ankara

Ebru ÇELİK

İşe sendikal haklarıyla iadeleri için mücadele eden Polonez işçileri bir bir engelleri aşarak Ankara’ya yürümeye kararlı. 146 işçinin direnişi 151'inci günüde sürdü. İşçiler 12 gün önce başlattıkları Ankara yürüyüşünde defalarca iktidarın engelleriyle karşı karşıya kaldı.

Yürüyüşlerinin ilk durakları olan Çatalca Adliyesi önünde ablukaya alınan ve 12 gündür açlık grevi yapan işçilerin bir kısmı geçtiğimiz gün ablukadan kurtulup Ankara yürüyüşlerine devam etmiş ancak Kartal Adliyesi önünde yeniden ablukaya alınmıştı. Dün ise Çatalca Adliyesi önünde ablukada kalan işçilerin bir kısmı da Kartal’a yürüdü. Gruplara ayrılarak adım adım ablukadan kurtulup Ankara yolculuklarına devam etmeyi amaçlayan işçiler, polis engellerini aşarak Kartal sahilinde ilk grup arkadaşlarıyla buluştu.

SAHİLDE İLK YÜRÜYÜŞ BAŞKENTE VARACAK

İşçilerden Nafiye Keklilçi, “İlk defa sahilde yürüyorum. 6 yıl önce memleketten İstanbul'a geldim. Geldikten sonra Polonez fabrikasına işe girdim hemen. Ne tatil yaptım ne de gezebildim. Direnişimiz sayesinde şu an sahil kenarında yürüyebiliyorum. Çok mutluyum” diye konuştu. Keklikçi daha önceki bir konuşmasında da çalışmaktan hiçbir yere gidemediğini belirtmişti. Direniş boyunca eylem yapmaya gidilen ilçelerin hiçbirine gitmediğini, Polonez direnişi sayesinde İstanbul’u gezme fırsatı olduğunu söylemişti.

İşçiler Kartal’da buluştuktan sonra Gebze Adalet Sarayı’na gitmek için yola koyuldular. Yola koyuldukları an yeniden polis müdahalesiyle karşılaştılar. Ancak engellemelere rağmen yollarına devam eden işçiler, Gebze Adliyesi’nin önüne giderek bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Gebze Sendikalar Birliği, kente ulaşan Polonez işçileri için bir araya geldi. Grevdeki metal işçileri de Polonez’le dayanışma için meydandaydı. Birleşen işçiler, dayanışma ve mücadele vurgusu yaptı.

Basın açıklaması yapılıktan sonra kent meydanına yürümek isteyen Polonez işçileri ve desteğe gelen Birleşik Metal-İş üyeleri, polis müdahalesine maruz bırakıldı. İşçilerden Furkan Uzun, “Adliyenin önünden kent meydanına gitmek için yola çıkacağımız esnada polisler saldırmaya başladı. Biber gazı sıktılar ve darp ettiler bizi. Sonrasında ise yolumuzu açtılar ve meydana gittik. Madem yolumuzu açacaklar neden biber gazı sıkıyorlar darp ediyorlar? Artık polislerin canı dövmek istiyorsa biz dövülüyoruz. Bu nasıl bir sistem? Ben 20 yaşındayım, burada 55 yaşında insanlar polisin canı istedi diye dayak yiyor” ifadelerini kullandı.

İşçiler, olarak tüm engellere rağmen kent meydanına gidebildi. 60 kişilik grup halindeki işçiler Gebze Kent Meydanı'nda, geri kalan 86 kişi ise Çatalca Adliyesi önünde geceyi geçirme kararı aldı.