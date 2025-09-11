Giriş / Abone Ol
Abluka kaldırıldı: Özgür Özel ve Özgür Çelik, Genel Başkanlık Çalışma Ofisi'nde

DEM Parti ile CHP görüşmesi öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çalışma Ofisi'ne dönüştürülen eski İstanbul İl Binası'ndaki polis ablukası kaldırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 14.35'te Çalışma Ofisi'ne CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile geldi.

Güncel
  • 11.09.2025 14:14
  • Giriş: 11.09.2025 14:14
  • Güncelleme: 11.09.2025 14:59
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün saat 15.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

Ziyaret CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çalışma Ofisi'ne dönüştürülen eski İstanbul İl Binası'na gerçekleştirilecek.

Ziyaret öncesi ise bina ve önündeki polis ablukası ise kaldırıldı.

Kayyum Gürsel Tekin'in gelmediği binada, kayyum heyetinden iki kişi de binadan ayrıldı. Binadan ayrılanlar daha sonra geri geldi.

Binanın içinde ve çervesinde az sayıda polisin olduğu belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL, ÇALIŞMA OFİSİ'NE GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 14.35'te Çalışma Ofisi'ne geldi.

Özgür Özel'e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

Özel'i, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile CHP Genel Başkan Yardımcıları karşıladı.

