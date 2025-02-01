Abluka tam gaz sürüyor

Haber Merkezi

Halk TV gazetecilerine yönelik başlatılan 'bilirkişi' soruşturmasında imza şartıyla serbest bırakılan gazeteci Barış Pehlivan, Serhan Asker, Seda Selek ve tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın ardından önceki gün akşam saatlerinde Tele 1 kanalında yayımlanan "Türkiye'nin Gündemi" adlı programın sunucusu ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı.

Ör’ün sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı, tutuklama ve soruşturmalarla muhalif basını ablukaya alan Saray yönetimi, RTÜK aracılığı ile de saldırılarını sürdürdü. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün Halk TV, Now TV, Sözcü TV ve TELE 1'e yine ceza yağdırdığını açıkladı.

Taşçı’nın paylaşımına göre Gazeteci Barış Pehlivan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyalara atanan bilirkişiyle yaptığı telefon görüşme kaydının yayınlanması gerekçesiyle Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi. Kurul’un çoğunluğu, "Neden Sonuç" isimli programda Seda Selek’in “Soyadı B. İlginç bir isim. Kendisi ne kadar cana yakın ya da kime yakın… Ya da ne kadar cana yakın bilinmez. Ama kime yakın ortada” sözleriyle bilirkişinin hedef alındığını değerlendirdi.

FATURA GAZETECİLERE

Now TV’ye "Orta Sayfa" programında, 78 yurttaşın hayatını kaybettiği Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili katılımcıların sorumluluğun Turizm Bakanlığı'nda olduğuna ve siyasetin bu soruşturmaya müdahil olmaması gerektiğine ilişkin değerlendirmeler nedeniyle "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez" hükmünden yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi. Sözcü TV ve Tele 1 kanallarına da Kartalkaya’daki orman yangınıyla ilgili bilirkişi raporunun Adalet Bakanı tarafından korsan olarak tanımlanmasına dönük eleştiri nedeniyle "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez" maddesinden yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla hükmedildi.

ELEŞTİRİYE CEZA

TELE 1 kanalında sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından arabesk müziğine ilişkin eleştiri nedeniyle yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla karar verildi. Now TV’ye Nun Eğitim ve Kültür Vakfı hakkındaki habere ilişkin mahkemenin cevap ve düzeltme metnini değiştirerek ve olağan hızı dışında daha hızlı okunması nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi. Öte yandan Suriye’de SİHA saldırısında öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınıp tutuklanan 7 gazeteci hakkında tahliye kararı verildi.