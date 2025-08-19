Ablukadaki Küba’dan notlar

Hasan KARAKAYA

Küba’ya gitmek Türkiye’deki birçok insanın hep hayaliydi. Sadece ülkemizde değil, Unesco‘nun yaptığı bir araştırmaya göre bütün dünyada insanların en çok görmek istediği ülkelerin başında Küba bulunuyor. Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Kültür, Sanat Komisyonu 2025 Temmuzu için Küba Turu düzenledi. “Bizim Ada” ile yapılan programla Temmuz’un ilk yarısında birinci grup, ikinci yarısında da ikinci grup geziye katıldı. Geziye katılanlar olarak gözlemlerimizi kayıt altına almak ve paylaşmak istedik.

9 Temmuz sabahı uyandığımızda kahvaltı için balkona çıkıyoruz. Hava kapalı ve ağır, birden yağmur başlıyor. Elbette Nisan-Kasım arasında olduğumuz için Küba’nın yağışlı mevsimindeyiz. Balkondan hep birlikte masadaki malzemeleri içeri taşıyoruz. Bu gün, Küba Eğitim Bakanlığı’nda “Küba Eğitim Sistemi” konulu bir söyleşiye katılacağız, Eğitim Bakanlığı’nda söyleşi yapılacak salona girdiğimizde önce Ankara’dan getirdiğimiz Nazım Hikmet posterini bakanlık görevlisine sunuyoruz. Sonra, söyleşiyi soru-yanıt yöntemi ile sürdürmeyi öneriyorlar. Biz de sorularımızı Küba Eğitim Bakanlığı Pedagojik Ablukadaki Küba’dan notlar Küba turu düzenleyen Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Kültür, Sanat Komisyonu “Küba Eğitim Sistemi” konulu söyleşiye katıldı. Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanı Lima, ''Devrimden sonra ilerici uygulamaları artırdık'' dedi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanı Alberto Valle Lima’ya yöneltiyoruz. Tur rehberimiz ve ihtiyaç oldukça yerel rehberimiz çevirmenlik yapıyorlar.

Devrimden sonra eğitim sitemi inşa edilirken örnek aldığınız bir uygulama var mıydı? Küba’da sosyalist eğitim sisteminin temel prensiplerini nasıl belirlediniz ve bunlar nelerdi?

Devrimden sonra daha çok ülkemizdeki doğru, bilimsel, ilerici uygulamaları devam ettirdik. Ayrıca Jose Marti, Enrique Jose Varano, Paulo Freire gibi eğitim bilimcilerin, pedagogların düşüncelerini temel alarak kendimize özgü bir eğitim modeli oluşturduk. Eğitim sistemimizin temel prensipleri halkı özgürleştirmeye dayanır. İşle eğitimi, okulla hayatı, eğitimle üretimi birbiriyle bağdaştıran prensiplerdir.

Okullarda dini eğitim var mı?

Eğitim sistemimizde dini okul yoktur. Dini eğitim de okullarda verilmiyor. Ancak dini kurumlar kendi eğitimlerini verebilirler.

Özel okul var mı, reformlar çerçevesinde buna imkan verildi mi?

Özel okul, sistemimizde yoktur. Sadece Anaokulu kademesinde az sayıda açılan özel okullar vardır.

Okullarda Akran zorbalığı, şiddet var mı? Varsa ne gibi önlemler alıyorsunuz?

Bizim okullarımızda böyle şeyler, sorunlar yok. Varsa da yok denecek kadar azdır. Onun için sorun olarak görmüyoruz.

Öğretmenlik mesleği ile ilgili durum nedir? Bir öğretmen ülkenizde ne kadar maaş alıyor?

Öğretmen olma motivasyonu şu anda düşük gençlerimizde. Çünkü ekonomik sorunlar içinde öğretmen ücretleri düşük. Ülkemizde öğretmenler 30 dolar maaş alıyor. Bu da 10.000 pezo ediyor. Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Maaşların düşmesi nedeniyle öğretmenliğin cazibesi de geriledi.

Ülkenizde kimsesiz çocuklara, engellilere, yaşlılara nasıl bir hizmet sunuyorsunuz?

Küba’da, farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için, dezavantajlı konumda olanlar için bizim özel eğitim hizmeti veren, herkes için parasız ve erişilebilir okullarımız var.

Ülkenizde uyguladığınız eğitim modelini oluştururken, Türkiye’de uygulanan Köy Enstitüleri modelinden örnek alarak geliştirdiğiniz doğru mu? Bu konuda bilginiz var mı?

Hayır, yok. Ancak biz ülkemizde uyguladığımız eğitim modelini Jose Marti’nin fikirlerinden ve benzeri eğitim bilimcilerin düşüncelerinden hareketle ülkemize özgü bir model olarak oluşturduk.

Küba’da öğretmen yetiştirme sistemi nasıl? Türkiye’de olduğu gibi sizde de atanamayan öğretmenler var mı?

Öğretmen yetiştirme programları var, buna çok önem veriyoruz. Bu programı tamamlayan herkes öğretmen oluyor. Dolayısıyla atanamayan öğretmen yok.

Küba’da Genel Orta Eğitim kademesinde “politeknik okullar” ağırlıklı bir yer tutuyor. Genelde mesleki eğitim, özelde de politeknik eğitim hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Sosyalist sistemdeki politeknik okul uygulaması, kapitalist ülkelerdeki meslek liselerinden/mesleki eğitimden farklılıkları nelerdir?

Mesleki eğitime ülkemiz eğitim sisteminde önem veriyoruz. Öğrencilerin önemli bir kısmı Ortaöğretim kademesinden sonra mesleki eğitim okullarına yöneliyorlar. Bizdeki politeknik okulların kapitalist ülkelerdeki mesleki eğitim okullarından farklılığı var. Kapitalist ülkelerde sadece işletmelere, şirketlere yararlı olacak, piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak eleman yetiştirmek amaçlanıyor.

Ülkenizde demokratik ve evrensel değerler nasıl öğretiliyor? Okulda bir demokrasi eğitimi var mı, okul meclisleri var mı, çocuklar bu demokratik süreçleri nasıl bir eğitimle öğreniyorlar?

Okul öncesinden 12 sınıfa kadar çalışmalar var. Yani mezuniyete kadar, 12 sınıfa kadar olan iki disiplin dersi var. Bir tanesi Küba Tarihi Dersi, diğeri de Vatandaşlık Dersi. Bu derslerde bu demokratik ve ideolojik değerler başından sonuna kadar veriliyor. Türkiye’yi TV’de izledikleri dizilerden tanıyorlar, bir de Karadeniz Elektrik Şirketi burada elektrik sağlıyor. Kübalılar için bu destek çok önemli. Türkiye’ye bu destekleri için teşekkür etmek istiyoruz.

∗∗∗

EĞİTİM SİSTEMİNİ ANLAMAK

Küba eğitim sistemini bütünlüklü olarak anlamak için söyleşi sonrası şu bilgiler tamamlayıcı olacaktır:

Devrim öncesinde köylü halkın en çok sağlık ve eğitim alanında kaderine terk edilmişti. Nüfusun %23,6’sı okuryazar değildi. Çocukların %54’ü hiç okula gitmiyordu. Okul ve derslik sayısı yetersizdi. On bin atanamayan öğretmen vardı. Gerillalar yoksul halka, “Yaşadığınız yerde hastaneler, okullar olmasını istemez misiniz? Ekip biçtiğiniz toprağın sizin olmasını istemez misiniz?” diyerek halkın devrime destek vermesini ve mücadeleye katılmasını istemişlerdi.

• Devrimden sonra halka verilen sözler tutulmuştu. 1959 yılı sonlarına doğru, Küba’da yaklaşık on bin derslik inşa edildi. 6-12 yaş arası çocuklarda okullaşma oranı %90’a kadar yükseltildi. Yaklaşık kırk bin öğrenciye eğitim vermek için Colombia, Moncada Kışlası vb. askeri tesisler okula dönüştürüldü. Aynı yıl, Kapsamlı Eğitim Reformu ilan edildi. Ayrıca işçilere, üniversite ya da ortaöğretim düzeyinde eğitim almaları için İşçi ve Köylü Okulları kurulmuştu.

• Devrimin hemen ertesi yılı “Eğitim Yılı” ilan edilmiş ve okuma-yazma seferberliği başlatılmıştı. bin öğretmen ve yüz binden fazla gönüllü, okuma-yazma öğretmek için kırsal bölgelere gönderildi. Gönüllüler köylüyle aynı yaşamı paylaşıyordu, gündüz tarım çalışmalarına katılıyor ve akşam olunca kaldığı evin bireylerine okuma yazma öğretiyordu. Küba kısa sürede, 1958’de %23,6 olan okuma-yazma bilmeyenlerin oranını, keskin bir geçişle, % 3,9’a düşürdü.

• 1961 yılında, Eğitimi Kamulaştırma Yasası ilan edildi, özel okullar kapatıldı. İlk ve orta öğretim zorunlu eğitim kapsamına alındı.

• Küba Anayasası (2019) Anayasanın önsözünde Jose Marti’nin “Cumhuriyetimizin temel yasasının Kübalılara insan olmanın gerçek onurunun kazandırılması olmasını isterim” sözleri yer alıyor. Bu yasalar gereğince, herkesin, her türden ve her düzeyde parasız eğitim almaya, herkesin parasız kırtasiye, üniforma gibi okul malzemeleri edinmeye, burs almaya hakkı vardır.

• Küba eğitim sisteminin temel İlkesi teoriyle pratiği, okulla hayatı, eğitimle üretimi birbiriyle bağdaştırmaktır.

• Öğretmenlik eğitim süresi, lise sonrası 5 yıldır. İkinci yıldan itibaren giderek artan miktarda sorumluluk alarak öğrenim süresinin yüzde 50’sini staj okulunda geçirmekte ve uygulama imkanı bulmaktadır.

OKUL SİSTEMİNİN YAPISI

• Küba’da okul öncesi eğitimi 0- 6 yaş arasındaki çocukları kapsamaktadır ve zorunlu değildir. 2015 Unesco raporuna göre çocukların okullaşma oranı %99.5’dir. Küba’da okul öncesi eğitimin çocukların gelişimine destek olmanın yanında bir amacı da, kadınların özgürce çalışabilmesine yardımcı olmaktır. Bu sebeple okul öncesi eğitim gün içerisinde mesai saatlerini kapsamaktadır.

• İlkokul ise genel eğitimin temelidir ve zorunludur. Çocuklar 6 yaşından itibaren bu okullara giderler ve 11 yaşında bitirirler. İlköğretimde çocuklar birinci sınıfı tekrar etmezler çünkü araştırmalar, tekrarın öğrenciler ve aileler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını göstermiştir.

• Ortaöğretim'in birinci kademesi zorunludur. Bu kademeden sonra öğrenci ister düz liseye isterse mesleki teknik eğitime gidebilir. Eğitim sisteminin en zayıf noktası orta dereceli okullar olduğu için öğretmen başına düşen en az öğrenci sayısı burada uygulanır. Sınıflarda bir öğretmene 15 öğrenci düşer. Öğretmen görev süresinin yüzde 20’sini öğrencilerinin aileleriyle geçirmek zorundadır.

• Üniversite Öncesi Eğitim ve Mesleki Teknik Eğitim (Ortaöğretim II.Kademe) Bu eğitim seviyesi 10-12. sınıfları kapsar. Temel ortaöğretimden sonra seçilebilecek iki olasılıktan biridir.

• Mesleki teknik eğitim temel ortaöğretimden sonra bir başka seçenektir. Genel eğitim ile üretim ya da hizmet alanlarına yönelik değişik konulardaki eğitim birlikte verilir.

• Herhangi bir üniversite öncesi merkezden mezun olanlara, alanlardan herhangi birine erişme hakkı elde edenlere ise yüksek politeknik enstitülerde veya üniversitelerde eğitim alma hakkını garanti eder. Öğrencinin üniversiteye girişi, her uzmanlık dalına uygun bir giriş sınavı ile düzenlenir. Ülkedeki bütün üniversitelerde güzel sanatlar akademisi bulunur.

• Farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan birçok engel türü olan çocuklar için ise özel bir sistem var. Herkes için parasız ve erişilebilirdir. Devrim öncesi 8 özel eğitim okulu bulunan Küba’da, 0-18 yaş arası çocuklara parasız bakım ve eğitim sağlayan 500’den fazla özel eğitim okulu var.