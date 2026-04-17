Ablukayı delen ilk petrol tankeri Hürmüz'den çıktı

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda başlattığı deniz ablukasının ardından, bölgeden ham petrol yüküyle ayrılan ilk tanker Pakistan bayraklı "Shalamar" oldu.

Shalamar tankeri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Das Adası'ndan yüklediği petrolle Karaçi'ye doğru yola çıktı.

Küresel petrol ticaretinin ana hatlarından Hürmüz Boğazı, tarihin en sessiz günlerini yaşarken, Pakistan Ulusal Nakliye Şirketi’ne (PNSC) ait Shalamar tankeri ablukayı geride bırakarak Umman Körfezi’ne açıldı.

Gemi takip verilerine göre, Perşembe geç saatlerde boğazı geçen tanker, yaklaşık 450 bin varil ham petrol taşıyor.

Basra Körfezi’ndeki sevkiyat trafiği, Şubat ayı sonunda başlayan askeri operasyonlardan bu yana ciddi bir baskı altında. Pazartesi günü yürürlüğe giren ABD ablukası ise süreci yeni bir boyuta taşıdı.

Mevcut durumda gemi sahiplerinin, bölgeden çıkarabilmek için hem İranlı hem de Amerikalı yetkililerden onay alması gerekiyor.

GEMİ TRAFİĞİNDE SERT DÜŞÜŞ

Günlük geçiş sayıları kriz öncesine göre büyük oranda azalarak tek haneli seviyelere geriledi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın ilk üç gününde 14 geminin rota değiştirerek geri döndüğünü açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre, gemi ilk geçiş denemesini Pazar günü yaptı ancak barış görüşmelerinin kesilmesi üzerine geri döndü.

Birkaç saat sonra yeniden Basra Körfezi’ne girmeyi başaran gemi, yüklemesini tamamladıktan sonra Perşembe günü ablukadan çıkan ilk petrol gemisi olarak kayıtlara geçti.

PETROL AKIŞI DURMA NOKTASINDA

Abluka öncesinde günlük 1,7 milyon varil ihracat gerçekleştiren İran’ın kendi filosu, Washington ve Tahran arasındaki olası müzakereler öncesinde neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

Bölgedeki enerji üreticileri ve gemi sahipleri, Hürmüz’deki yüksek risk maliyetini kimin üstleneceği konusunda bir açmaz yaşarken, Shalamar’ın geçişi Pakistan'ın bölgedeki özel konumu ve aldığı "özel izinlerin" bir sonucu olarak yorumlanıyor.