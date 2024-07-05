AB’nin de elini taşın altına koyması şart

Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Lideri Özgür Özel’i CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı. Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral’ın Avusturya maçında attığı golü ‘bozkurt’ selamı ile kutlaması üzerine patlak veren tartışma, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaretinde de gündeme geldi.

Özdağ ile Özel’in görüşme sonrasında yaptığı ortak basın açıklamasında, iki siyasetçiye konu hakkındaki görüşleri soruldu. Özdağ, CHP genel merkezinde ‘bozkurt’ işareti yaparak yanıt verdi. Özel ise aynı soruya “Bu tartışmayı köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak başta Milli Takım’a zarar verir, herkesin bu konuda duyarlı davranması gerekiyor” yanıtını verdi.

Özel, ‘‘Zamanında ‘Esad’la görüşün’ dediğimizde bize dediğini bırakmayanlar şimdi tekrar ‘tatil yapabiliriz’ noktasına geldiler. Ben Beşar Esad’la görüşmenin sağlanması, Suriye’nin istikrara kavuşması ve sığınmacıların her birisinin AB’nin de elini taşın altına sokarak gitmesini tüm muhataplarımızla görüşüyoruz.’’