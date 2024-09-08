Aboubakar attığı golle kendini hatırlattı: Transfer iddiası gündemde
Beşiktaş’ta forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar, Kamerun’un Namibya’ya karşı oynadığı maçta takımının galibiyet golünü kaydetti. Kamerun, 90 dakika sahada kalan Aboubakar’ın golüyle maçı 1-0 kazanmayı başardı. Öte yandan Beşiktaş’ın kadro planlarında yer almayan 32 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’a transfer olacağı iddia ediliyor.
Beşiktaş’ın bu sezonki kadro planlamasında yer almayan Vincent Aboubakar, Kamerun’un Namibya’ya karşı oynadığı milli maçta takımının galibiyet golünü attı.
2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'nda mücadele eden Kamerun, Namibya'yı konuk etti.
Roumde Adjia Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kamerun 1-0'lık skorla kazanırken, maçın tek golü Beşiktaş’ta formaya hasret kalan Vincent Aboubakar’dan geldi. 90 dakika sahada kalan 32 yaşındaki golcü, 65. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Elemelere galibiyetle başlayan Kamerun, J Grubu’ndaki ikinci maçında 10 Eylül Salı günü Zimbabve'nin konuğu olacak.
HATAYSPOR’A GİDEBİLİR
Yabancı sınırını göz önünde bulunduran Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen yabancı futbolcularla yolları ayırmaya çalışıyor.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’un, Vincent Aboubakar ile el sıkıştığı iddia ediliyor.
Hatay temsilcisinin Kamerunlu futbolcuya yıllık net 1 milyon euro maaş önerdiği de iddialar arasında.