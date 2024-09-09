Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Aboubakar hangi takmıa gidiyor?

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki golcüsü Vincent Aboubakar ile yollar ayrılıyor. Kamerunlu santraforun Trendyol Süper Lig'deki yeni adresi belli oldu.

ABOUBAKAR HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'ı kiraladı. Hatayspor tarafından transfer henüz resmiyet kazanmadı ancak Hatayspor Kulübü, sosyal medyada Aboubakar'ın gol sevincinin olduğu bir emoji paylaştı.

ABOUBAKAR NEDEN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI

Aboubakar'ın Beşiktaş performansı oldukça inişli çıkışlı gerçekleşti. Aboubakar, Beşiktaş'ın 2016/2017 ve 2020/2021 yılları arasındaki şampiyonluklarında çok önemli bir pay sahibiydi. Buna karşın Beşiktaş camiası, Aboubakar'ın isteksiz tavırlarının Beşiktaş'a zarar verdiği görüşünü savunuyor.