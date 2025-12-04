Aboubakar'dan Sergen Yalçın sözleri: "Şimdi de şampiyon yapsın görelim"

Beşiktaş'ın eski golcüsü, şu anda Neftçi Bakü forması giyen Vincent Aboubakar, Ertem Şener'in YouTube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında dikkat çekici ifadeler kullanan Aboubakar, o dönemki hocasını “Takımı şampiyon yapan bizdik. Sergen Yalçın şimdi şampiyon yapsın görelim” sözleriyle eleştirdi.

Aboubakar’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“OSİMHEN İLE ARKADAŞLIĞIM YOK”

Dünya Kupası’na gidemeyen Victor Osimhen ile bir ilişkisinin olup olmadığı sorulan Kamerunlu golcü, “Hayır, Osimhen ile hiçbir arkadaşlığım yok” dedi.

Galatasaray’daki performansı sorulduğunda ise “Hayır, hayır” yanıtını verdi.

Talisca ile dostluğu sorulduğunda da kısa konuştu: “Talisca, hayır.”

“BEŞİKTAŞ’I ARTIK İZLEMİYORUM”

Eski takımı Beşiktaş’ta ilişkilerinin sürüp sürmediği sorulan Aboubakar, sadece birkaç kulüp çalışanıyla ve eski takım arkadaşı Valentin Rosier ile iletişimde olduğunu belirtti.

Bu sezon Beşiktaş’ı takip edip etmediği sorulduğunda ise açık konuştu: “Açıkçası Beşiktaş’ı artık izlemiyorum. Orada çok güzel sezonlarım geçti, seviye çok farklıydı ama uzun zamandır maçlarını takip etmiyorum.”

“BÖYLE DEVAM EDERSE BAŞARI GELMEZ”

Beşiktaş’taki günlerini özleyip özlemediği sorulduğunda taraftara övgüler yağdıran Aboubakar, kulübün organizasyon sorunlarına dikkat çekti:

“Eğer iyi bir sportif direktörünüz ve iyi bir hocanız varsa, onlara güvenmeniz ve zaman tanımanız gerekir. Sadece hoca değiştirmek yetmez, iyi oyuncular da transfer etmelisiniz. Mesele oyuncunun pahalı olması değil, 'iyi oyuncu' olmasıdır. Şampiyonluğu kazanmak için sabırla hareket etmelisiniz.

Hoca geldi, oyuncular geldi, işler iyi gitmeyince hoca gitti. Oyuncular kaldı, yeni hoca geldi. Bu döngü böyle devam ederse başarı gelmez.

Beşiktaş taraftarı futbolu çok seviyor ve kupalara alışkın. Bizim orada olduğumuz dönemde şampiyonluk kazandık, kupa kazandık, Süper Kupa kazandık; O yüzden taraftarın beklentisi yüksek.”

Kamerunlu oyuncu, Beşiktaş’ın son şampiyonluğunda yıldızlardan çok takım ruhunun belirleyici olduğunu da ekledi:

"Kadroda çok büyük yıldızlar veya astronomik maaş alan oyuncular yoktu ama iyi bir takım olmuştuk. Biz o şampiyonluğu takım ruhuyla kazandık."

“MADEM ÖYLE, ŞİMDİ DE ŞAMPİYON YAPSIN GÖRELİM”

Sergen Yalçın’a güvenip güvenmediği sorulduğunda Aboubakar, dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde, o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Tek beklenti şampiyonluktur.”

Sergen Yalçın’a kırgın olmadığını belirterek, “Her şey yolunda” dedi.

Teknik direktörlük yeteneği hakkındaki soruya ise yorum yapmaktan kaçındı.

RAFA SİLVA SORUSUNA: “DÜŞÜNCEM YOK”

Beşiktaş’ta sorun yaşadığı konuşulan Rafa Silva ile ilgili görüşü sorulduğunda Aboubakar, “Rafa Silva ile ilgili bir düşüncem yok. Beşiktaş onu transfer etti. Ortada bir problem varsa bunu çözecek olan Beşiktaş’tır” dedi.

“EN İYİSİ ABRAHAM”

En-Nesyri, Osimhen, Onuachu ve Abraham arasından en iyi golcünün kim olduğu sorulduğunda ise Aboubakar şu yanıtı verdi:

“Oynadıkları futbolu baz alırsak Abraham. Futbolu iyi biliyor. Bir oyuncu gol atamıyorsa takımı iyileştirmek, etrafına iyi oyuncular almak lazım. Abraham’ı Galatasaray’a koy, daha çok gol atar ve daha iyi oynar.”