Absürt ve tekinsiz tuvaller

Deniz Burak BAYRAK

Osman Nuri İyem; genç sanatçıları elinden geldiğince destekleyen, onlara ilk kişisel sergilerini gerçekleştirebilme imkânı sağlayan bir galeri yöneticisi. Aile mirası olan Evin Sanat Galerisi, son günlerde İyem’in kadrajına takılan genç yeteneklerden Ilgaz Gürün’ün resim ve fresklerini sanatseverlerle buluşturduğu ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, ‘Olmak Üzerine’ adını taşıyor.

Resim üzerine akademik eğitimini tamamlayan Gürün, o alanda yüksek lisansını sürdüren bir ressam. Yaşamın küçük anlarını, gündelik davranışları, rutin hikâyeleri tuvaline taşıyan sanatçının galeride sergilenen işleri ağırlıklı olarak ‘tekinsizlik’ üzerine kurulmuş bir toplam. Serginin afişindeki dikkat çeken iş olan ‘Ritüel’e bakınca o tekinsiz havayı solumak mümkün hâle geliyor. Bir arkadaşının evinde rastladığı ve bir kına gecesi ritüelini yansıtan fotoğraf Gürün’e komik, absürt ve ve korkutucu gelmiş; geleneksel bir olayı tekinsiz bir atmosferde yeniden kurgulamış.

ÇOK KATMANLI BİR ANLATI

‘İnsan Olmanın Temelleri’ adlı büyük medyumlu resim üç katmanda okunabilecek bir üretim. Resim birtakım figürlerle yaratılış, dünya ve yaşam sonrasına referans veriyor. “Tez konum ‘resimde absürt imge’ üzerine olduğu için esprili bir yaklaşım benimsemek istedim. İnsana ilişkin belirgin hisler -kibir, şüphe, tembellik, ölüm gibi- ile sıkışmış hisseden bir insanlığı göstermeye çalıştım” diyor Gürün; resmin bir tiyatro sahnesine de benzediğini ifade ettiğimizde, absürt tiyatroya da gönderme yapmak istediğini söylüyor. Ilgaz Gürün’ün resimlerinde renk olarak mor çok belirgin. Bunun sebebini Gürün, “Mor siyahın etkisini yaratıyor, o yüzde siyah yerine mor kullanmayı tercih ediyorum. Teknik ve psikolojik olarak morun simya ile de bağları var. Gizemli ve tinsel bir atmosfer yaratıyor” diyerek açıklıyor. Bir pano olarak tasarladığı ‘Kalıntılar’, bir insanın ölümden sonra geride bıraktıklarına arketipsel olarak yaklaşıyor: “Arketipsel psikolojide kıyafetler, ayakkabılar vs. insanın kimliğini temsil eder. Bir anı, bir kesit içinde yansıyan sönmüş bir sigara, boş bir koltuk ile bu mevzuyu yansıtmaya çalıştım.”

Gürünün resimlerinde dramatik bir ışığın varlığı galerinin atmosferine yoğun bir şekilde yayılıyor. Kontrast renkleri ışık için bir araç olarak kullanıyor sanatçı. Prusya mavisi ile kadmiyum kırmızısı, çok koyu bir ton olarak ışığa zıt bir kurguya sebep olmanın aksine açık tonların yakaladığı ışığa yaklaşarak Gürün’ün resimlerine, yaşama, rutin anlara hâkimiyetini ifade ediyor. Onun resimlerini izlerken resimdeki figürlerin de sizi izlediği hissi, tekinsizlik atmosferini ortama yayarken duvarın öte tarafından çıkıp geleceklermiş duygusunu uyandırıyor. Boyanın, tekniğin, pentürün ve espasın da bütünsel bir etkiyle ışığı destekleyen elemanlar oluşu görünüyor. Sergi, 29 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.