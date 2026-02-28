Giriş / Abone Ol
Abu Dabi’de düzenlenen Next Gen EuroLeague turnuvasında Monaco-Aris karşılaşması, salona yakın askeri üsleri hedef alan saldırılar nedeniyle yarıda kaldı.

Spor
  • 28.02.2026 14:12
  • Giriş: 28.02.2026 14:12
  • Güncelleme: 28.02.2026 14:18
Kaynak: Spor Servisi
Abu Dabi'de patlamalar Euroleague maçını durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin ev sahipliği yaptığı Next Gen EuroLeague turnuvasında oynanan Monaco-Aris maçı, salona yakın yerdeki askeri üslere yapılan saldırı nedeniyle durduruldu.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail’in saldırı başlattığı İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini bombalıyor.

Bahreynli yetkililer topraklarındaki bazı tesislerin hedef alındığını duyururken Katar Savunma Bakanlığı da İran'a ait bir füzenin savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de ve Kuveyt'te de patlama sesleri duyuldu.

ABD ve İsrail, İranı vurdu: İran, karşı saldırıya geçti
