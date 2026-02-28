Abu Dabi'de patlamalar Euroleague maçını durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin ev sahipliği yaptığı Next Gen EuroLeague turnuvasında oynanan Monaco-Aris maçı, salona yakın yerdeki askeri üslere yapılan saldırı nedeniyle durduruldu.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail’in saldırı başlattığı İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini bombalıyor.

El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido.



El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco - Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 28, 2026

Bahreynli yetkililer topraklarındaki bazı tesislerin hedef alındığını duyururken Katar Savunma Bakanlığı da İran'a ait bir füzenin savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de ve Kuveyt'te de patlama sesleri duyuldu.