Abud Efendi Yalısı satışa çıktı: Abud Efendi Yalısı ne kadar, yalı kaç TL'ye satışa çıktı?

İstanbul Boğazı’nın en dikkat çekici yapılarından biri olan Abud Efendi Yalısı yeniden gündemde. Hem tarihi dokusu hem de televizyon dünyasındaki yeriyle bilinen bu özel yapı, satışa çıkarılan hissesiyle yatırımcıların odağı haline geldi. Peki Abud Efendi Yalısı ne kadar, kaç TL’ye satışa çıktı? İşte detaylar…

ABUD EFENDİ YALISI KAÇ TL’YE SATIŞA ÇIKTI?

Üsküdar Kandilli sahilinde bulunan Abud Efendi Yalısı’nın yüzde 15,23’lük hissesi 170 milyon TL bedelle satışa sunuldu. Bu gelişme, Boğaz hattındaki gayrimenkul piyasasında dikkat çeken önemli bir hareket olarak değerlendiriliyor.

ABUD EFENDİ YALISI NEREDE?

Yalı, İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakası’nda, Üsküdar’ın Kandilli sahilinde konumlanıyor. Denize sıfır konumu ve tarihi yapısıyla bölgenin en özel taşınmazları arasında yer alıyor.

TARİHİ YALININ ÖZELLİKLERİ

Mimari Yapısı

19. yüzyılda inşa edilmiştir

Osmanlı saray mimarisinin önemli isimlerinden Garabet Balyan imzası taşır

Yaklaşık 1500 metrekare arsa üzerine kuruludur

İki katlı klasik yalı planına sahiptir

Alt katta kayıkhaneler

KURTLAR VADİSİ İLE ÜN KAZANDI

Abud Efendi Yalısı, özellikle Kurtlar Vadisi dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı. Dizide güç ve otoritenin simgesi haline gelen sahneler bu yalıda çekildi. Bu nedenle yapı, sadece tarihi değil aynı zamanda kültürel bir değer de taşıyor.

BOĞAZ YALILARININ YATIRIM DEĞERİ

Son yıllarda İstanbul Boğazı’ndaki tarihi yalılar yatırımcıların gözdesi haline geldi. Abud Efendi Yalısı da hem tarihi geçmişi hem de bilinirliği sayesinde bu trendin öne çıkan örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Özellik Bilgi Konum Üsküdar, Kandilli Satışa Çıkan Hisse %15,23 Fiyat 170 milyon TL Mimari Garabet Balyan Yapı Türü İki katlı tarihi yalı

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Abud Efendi Yalısı’nı değerli kılan unsurlar yalnızca konumu değil. Tarihi geçmişi, mimari özellikleri ve popüler kültürdeki yeri bu yapıyı benzersiz hale getiriyor. Ayrıca Boğaz hattında sınırlı sayıda yalı bulunması da fiyatları yukarı çeken önemli faktörlerden biri.

