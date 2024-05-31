AB’ye seçim gözlemciliği davetini geri çekti

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Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) 28 Temmuz’daki başkanlık seçimlerini gözlemlemek üzere Avrupa Birliği (AB) misyonuna yapılan daveti iptal etti. CNE Başkanı Elvis Amoroso, canlı yayınlanan açıklamasında “Venezuela’ya karşı neo sömürgeci ve müdahaleci uygulamalarına rağmen AB’nin seçimlere gözlemci olarak katılmasına izin vermek ahlaksızlık olur. AB’nin yaptırımları halkımızın ilaca ve gıdaya erişimini kısıtladı. Yaptırımların maliyeti bize 125 milyar dolara mal oldu ki bu miktar sosyal yatırımlar için kullanılabilirdi” dedi.

Amoroso kararın gerekçesinin, muhalefetin ortak adayı Maria Corina Machado’ya siyasi yasak getirilmesinin ardından AB’nin Venezuela’ya uyguladığı uluslararası yaptırımları 2025 Ocak’a kadar uzatma kararı olduğunu kaydederek, yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep etti. Batı destekli muhalefet kanadından yapılan açıklamada iktidarın kararı “seçimlerdeki manipülasyonunun dünyaya teşhir edilmesinden korktuğu için aldığı” belirtildi.