Aç bıraktığın halk seni tutmayacak

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir İl Başkanlığı Korkusuz Kentler Çalıştayı’nda açıklamalarda bulundu.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Hadi eski genel başkanlarının kuyruk acısını biliyoruz. Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler var" sözlerine sert yanıt verdi.

Siyasette mezhepsel söylemlerin olmaması gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu: Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun inancını, mezhebini hatırlatarak onunla Esad üzerinden bir bağ kurarak, mezhep vurgusunun Suriye'den duyulduğunu da bilerek çok tehlikeli bir işe kalkışıyor. Bu vakitten sonra sessizliğini özürden sayacağım eğer bir kelime daha ederse onu tarihte görülmemiş bir şekilde perişan edeceğim."

Erdoğan’ın adaylık sinyali hakkında da konuşan Özel, erken seçim çağrısında bulundu. Özel, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Mecliste 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Varsa, biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz, hodri meydan" ifadesini kullandı.

2027’YE KADAR KALMA GARANTİNİZ NE

Özel, erken seçim için 2027 yılının ikinci yarısı için tarih verildiğinin anımsatıldığı bir başka soru üzerine ise "O rüyada görülecek darı ambarı. Öyle 2027’ye falan milletin dayanacak gücü yok, millet aç, 14 bin 500 TL emekli maaşı vereceksin, sonra 2027’nin sonlarında falan... O güne kadar size orada kalmayı kim garanti ediyor da böyle bir şeye cesaret ediyorsunuz. O yüzden o darı ambarından çıksınlar, o rüyadan uyansınlar” dedi.