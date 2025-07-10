Aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Osmaniye’de yaban domuzlarının inerek girerek yiyecek aradığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmaniye’nin Fakıuşağı Mahallesinde domuzlar sabah saatlerinde boş alana gelerek yiyecek aradı. İnsanların sokakta bulunmadığı dakikalarda rahatça gezinen yaban domuzları, yiyecek bulmak için uzun süre çevrede dolaştı. Yaklaşık 1 saat bu şekilde dolaşan ve beslenmeye çalışan domuzlar daha sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.