Aç kalan tilki evin bahçesine kadar girdi

Bingöl’de aç kalan tilki bağ evine girip yiyecek aradı. Ev sahibi, aç tilkiyi evden getirdiği yiyecekle besledi.

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda bağ evinde karşısında bir hayvan gören ev sahibi önce bunu köpek sandı. Bir süre hayvanı takip eden ev sahibi, hayvanın tilki olduğunu ve yiyecek aradığını fark etti. Ev sahibi, içeriden getirdiği yiyecekleri tilkinin yemesi için önüne koydu. Karnını doyuran tilki, daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.